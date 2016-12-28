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Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde yarın etkili olacak rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgar, Ege Denizi'nin güneyinde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7...

Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde yarın etkili olacak rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, rüzgar, Ege Denizi'nin güneyinde yarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli ve tam fırtına cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Açıklamada, fırtınanın oluşturacağı muhtemel olumsuzluklara karşı denizciler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.


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Ege DeniziFırtınaMeteoroloji
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