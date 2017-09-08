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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

- Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 29 yabancı uyruklu Çeşme açıklarında yakalandı

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştığı belirlenen 29 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Çeşme açıklarında lastik botla ilerleyen bir grubu tespit etti.

Ekipler, söz konusu botta bulunan ve Sakız Adası'na gitmeye çalışan 6'sı kadın, 6'sı çocuk 29 yabancı uyrukluyu kıyıya getirdi.

İşlemlerinin yapılması amacıyla Çeşme'deki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirilen bu kişilerden 11'inin Afganistan, 8'inin Suriye, 5'inin Kongo, 3'ünün Angola, birinin İran, birinin Güney Afrika uyruklu olduğu belirtildi.

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