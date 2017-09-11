Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

- İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 46 Suriyeli yakalandı

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu 46 kişi yakalandı.

Bir grubun lastik botla Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu'ndan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek üzere denize açıldığı istihbaratını alan sahil güvenlik ekipleri, operasyon düzenledi.

Ekipler, durdurdukları bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Suriyeli sığınmacıyı yakaladı.

Çeşme Limanı'na çekilen bottaki sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Güvenlik güçleri, yasa dışı geçişi organize edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Göçmen KaçakçılığıKaçakLastik BotOperasyonSahil Güvenlik KomutanlığıSığınmacı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5