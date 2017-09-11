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Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

- Aydın'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 49 Suriyeli yakalandı

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişler

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Suriye uyruklu 49 kişi yakalandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tekağaç açıklarında lastik bot içerisindeki göçmenleri tespit eden Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler 29'u çocuk olmak üzere toplam 49 Suriye uyrukluyu yakaladı.

Sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklulara yiyecek ve içecek verilerek ihtiyaçları giderildi.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Ege DeniziGeçişSahil GüvenlikYasa Dışı
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