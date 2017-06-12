Ege Denizi'ndeki deprem Trakya'da hissedildi





EDİRNE (AA) - Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Trakya'da da hissedildi. Bölgede Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) deprem nedeniyle meydana gelen bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak, sokağa çıktı.

AFAD Edirne Müdürü Kemal Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin Edirne'de de hissedildiğini belirtti.

Şen, deprem dolayısıyla herhangi bir hasar ve zayiat durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.

- Kırklareli

Deprem, Kırklareli'nde de hissedildi.

Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Muhsin Özer, Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde depremin Kırklareli'nde çok hafif hissedildiğini bildirdi.

Özer, Kırklareli'nde yüksek katlı binalarda oturanların depremi hissettiklerini söyledi.

Depremle ilgili kentte herhangi gibi bir aksaklığın yaşanmadığını ifade eden Özer, korkulacak bir durumun olmadığını kaydetti.

- Tekirdağ

Depremin hissedildiği Tekirdağ'da da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol da Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde depremin Tekirdağ'da hafif hissedildiğini söyledi.

Erol, Tekirdağ'da vatandaşlardan gelen ihbarlarda hiç bir olumsuz durumun olmadığını bildirdi.



