Ege Denizi'ndeki göçmen mücadelesi

ANKARA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri tarafından 11 Mart'tan bu yana Ege Denizi'nde 4 bin 955 göçmen tespit edildi.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de yaşanan iç çatışmalar ve istikrarsızlıklar nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan göçmenlerin Ege Denizi'ndeki girişimlerine yönelik, Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen faaliyetlere destek amacıyla 11 Mart 2016 tarihinden itibaren mücadele faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

Göçün yoğun yaşandığı yerlerde, Tuzla sınıfı karakol gemileri ile sürekli görev icra edildiği vurgulanan açıklamada, Çanakkale, İzmir ve Dalaman'da konuşlu deniz helikopterleri ve deniz karakol uçakları ile de keşif-gözetleme faaliyetlerine destek sağlandığı açıklandı.

Ayrıca, Ege Denizi'nde su üstü radarları ve elektro optik kameralar ile tarama yapıldığı ve gözetleme sistemleri ile de sürekli tanımlanmış deniz resmi oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetlerinin 11 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar geçen süreçte düzensiz göç ile mücadeleye verdiği destek kapsamında, 16 adet Tuzla sınıfı karakol gemisi ile toplam 11 bin 640 saat seyir, deniz karakol uçakları ve karaya konuşlu deniz helikopterleri ile toplam 299 sorti uçuş gerçekleştirilmiştir. İcra edilen görevlerde 4 bin 955 düzensiz göçmen tespit edilmiş, bunlardan 3 bin 212'si Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerine, 333 göçmen de kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının düzensiz göç ile mücadele faaliyetlerine destek vermesi ve faaliyetlerinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülmesi sayesinde Ege Denizi'nde yaşanan düzensiz göç olaylarında yaklaşık yüzde 95 oranında azalma olduğu gözlemlenmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzensiz göç ile mücadele faaliyetlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığına sağlanan desteğe etkinlikle ve kararlılıkla devam edilmektedir."