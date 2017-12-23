Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Ege İhracatçı Birlikleri'nden Senegal'de "Türk Günü"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri, hedef pazar olarak belirlediği Senegal'deki Uluslararası Ticaret Fuarı'nda "Türk Günü" düzenledi.Birlik'ten yapılan açıklamada, Senegal'de düzenlenen FIDAK 2017 26. Uluslararası...

Ege İhracatçı Birlikleri'nden Senegal'de

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri, hedef pazar olarak belirlediği Senegal'deki Uluslararası Ticaret Fuarı'nda "Türk Günü" düzenledi.

Birlik'ten yapılan açıklamada, Senegal'de düzenlenen FIDAK 2017 26. Uluslararası Ticaret Fuarı’na Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin önderliğinde milli katılım sağlandığı belirtildi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci ve Senegal Ticaret Tüketim Yerel Ürünleri Teşvik ve KOBİ'ler Bakanı Alioune Sarr'ın da katıldığı Türk Günü'nde halk oyunları gösterileri sergilendiği, Türk el sanatlarına yönelik performanslar ve geleneksel Türk lezzetlerinin sunumunun yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yıllık 5.5 milyar dolarlık ithalat yapan Afrika ülkesi Senegal'e, 2017 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın 11 ayına göre yüzde 56 artışla 212 milyon dolar ihracat yapıldığı ifade edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ege Ihracatçı BirlikleriHedef PazarIhracatSenegal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5