Ege İhracatçı Birlikleri'nden Senegal'de

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri, hedef pazar olarak belirlediği Senegal'deki Uluslararası Ticaret Fuarı'nda "Türk Günü" düzenledi.

Birlik'ten yapılan açıklamada, Senegal'de düzenlenen FIDAK 2017 26. Uluslararası Ticaret Fuarı’na Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin önderliğinde milli katılım sağlandığı belirtildi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci ve Senegal Ticaret Tüketim Yerel Ürünleri Teşvik ve KOBİ'ler Bakanı Alioune Sarr'ın da katıldığı Türk Günü'nde halk oyunları gösterileri sergilendiği, Türk el sanatlarına yönelik performanslar ve geleneksel Türk lezzetlerinin sunumunun yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yıllık 5.5 milyar dolarlık ithalat yapan Afrika ülkesi Senegal'e, 2017 yılının Ocak-Kasım döneminde geçen yılın 11 ayına göre yüzde 56 artışla 212 milyon dolar ihracat yapıldığı ifade edildi.