Ege'nin güneşi bu kez soğutacak!

Lojistik sektöründe 70 yılı geride bırakan Fevzi Gandur Logistics, depolama alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Şirket, İstanbul Havalimanı’ndaki depo yatırımından sonra, soğuk zincir operasyonlarında fark yaratmak ve daha kaliteli bir hizmet sunabilmek amacıyla İzmir’de 7.000 metrekaresi kapalı toplam 16.000 metrekarelik ısı kontrollü lojistik merkezi yatırımı yaptı. Bu merkezde hem bölgede üretilen ve yetiştirilen gıdaları, hem de ülke pazarında yer almak üzere dağıtıma hazırlanan ürünleri uygun sıcaklık ve koşullarda depolayacak.



Depoyu Soğutmak için Ege’nin Güneşinden Faydalanacak!



Yatırımla ilgili bilgiler paylaşan Fevzi Gandur Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, Ege Bölgesi’nin ülke içindeki ticaret hacmine ve ihracat potansiyeline en iyi şekilde katkı sunmaya çalıştıklarını, İzmir’deki bölge ofisi ve operasyon merkezinin ardından, depo yatırımı gerçekleştirdiklerini vurguladı.



Ege Bölgesi’ndeki ve bu bölgeye taşıma yapan müşterilerinin toplam lojistik maliyetlerini düşürmeye yönelik bir yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Dündar, yatırımın çevreci tarafına da değindi.



“Soğuk hava depomuzu, enerjide sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak, çatısında bulunan güneş panelleri aracılığıyla elde edilen enerjiyle soğutuyoruz. İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin güneşinden faydalanarak ürünleri soğuk ve sağlıklı bir şekilde muhafaza ediyoruz.”diyen Dündar, tesisin yılın her günü ve her saatinde kesintisiz hizmet vereceğini belirtti.



İleri Soğutma Teknolojileri ve Ekipmanlarıyla Donatıldı!



Gıda güvenliği yönetim sistemine uygun ve 45.000 metreküp hacme sahip depoda 2 adet şoklama ünitesi, -25 ile 15 santigrat arasında belirli ölçülerde konumlandırılan 25 adet oda bulunduğunu belirten Dündar, “Bu lojistik merkezimizden başta İstanbul olmak üzere diğer aktarma operasyonları ve şehir içi dağıtım hizmeti de veriyoruz. Ayrıca toplama, transfer, elleçleme, etiketleme ve ürün birleştirme gibi değer katan hizmetler de vererek, bölgede fark yaratacağız.” diye konuştu.



Deponun son teknoloji ekipman ve altyapıya sahip olduğunu ifade eden Dündar, en yeni ve en gelişmiş yazılımlar, barkodlama sistemi, ısıtmalı zemin, soğutma konderserleri kontrolü sistemi, Grasso kompresör sistemleri, PFI otomatik kaydırmalı kapı sistemleri, IP üçüncü nesil iletişim sistemi, Back to Back, Doubledeep ve Drive in Raf sistemi gibi özelliklere sahip olduğunu aktardı.