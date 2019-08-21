Ege Perla Bilim Şenliği yoğun ilgiyle devam ediyor

İş GYO tarafından hayata geçirilen, İzmir’in ilk karma projesi Ege Perla; açılışından bu yana çocukların gelişimi ve eğlenerek öğrenmeleri için İzmir’e kazandırdığı etkinliklerle dikkat çekiyor.



Düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle faaliyetlerine devam eden Ege Perla, çocukların yaratıcılığını teşvik eden, keşfederken keyif alacağı Bilim Şenliği’ne imza atıyor. 20 Ağustos – 12 Eylül tarihleri arasında Ege Perla’ya gelecek olan minik dâhiler, bu yıl da birbirinden eğlenceli atölye ve etkinliklerle yaz tatillerini noktalayarak yeni okul dönemi için hazırlanacaklar.



Ege Perla’da devam eden Bilim Şenliği, çocukların büyüyüp gelişmeleri için en önemli unsur olan ‘merak’ güdüsünü ateşleyerek hayal dünyalarını zenginleştirecek. Bilim Şenliği’nde ayrıca, farklı yaş grupları için öğrenme fonksiyonlarına katkı sağlayacak ilginç faaliyetler de bir arada sunuluyor.



Ege Perla’da 20-21-22-27-28-29 Ağustos ve 3-4-5-10-11-12 Eylül tarihlerinde ‘İTÜ Eğlen Bilim’ iş birliği ile devam eden Bilim Şenliği’nde; Planetaryum & Böcek Atölyesi ve Deney Restaurant, Pipet Roket Atölyesi, Hava Olayları Gösterisi, Steam Görevleri, Maddenin İlginç Halleri, Güneş Sistemi Atölyesi, Su Gösterisi, Sihir mi Bilim mi? Atölyesi, Sihirli Kimya, Vejeteryan - Kağıt Hamuru Atölyesi gibi birbirinden farklı ve eğitici etkinlikler gerçekleşiyor.



Ege Perla’ya gelen 4-12 yaş aralığındaki tüm çocukların ücretsiz katılabileceği Bilim Şenliği için önceden rezervasyon yaparak çocukların yaratıcılığına ilham verecek muhteşem anlar geçirmelerine tanık olabilirsiniz.



Yarı açık alışveriş merkezi modeliyle kurgulanan ve yönetimini Kanyon Yönetim’in üstlendiği Ege Perla, Alışveriş ve Yaşam Merkezi konseptinin yanı sıra farklı peyzaj, mimari özellikleri, kültür ve sanat etkinlikleri ile İzmir’e yepyeni bir yaşam deneyimi getirmeye devam ediyor.



