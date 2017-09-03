Ege sahillerinde turist hareketliliği

AYDIN (AA) - Ege'nin önde gelen turizm merkezlerinde sahiller, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de doldu taştı.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Kuşadası'nda yerli ve yabancı turistler, Kadınlar Denizi, Kuştur ve Güzelçamlı sahillerine akın etti.

Plajlarda bunaltmayan sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar denize girip serinledi.

Tatillerini eğlenceli hale getirmek isteyen bazı vatandaşlar da su parklarını tercih etti.

Didim'de vatandaşların çoğu Akbük Mahallesi'ndeki sahillerde ve Altınkum'da yoğunluk oluşturdu.

Tekne turlarını da tercih eden yerli ve yabancı turistler koyları gezip yüzme fırsatı buldu.

Çeşme'de de Ilıca, Aya Yorgi, Altınkum başta olmak üzere plaj ve tesislerde kalabalık gözleniyor.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, esnafın ve otelcinin yüzünün güldüğünü belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte turizmde bir patlama yaşanıyor. Beklentilerimizin çok çok üzerinde bir turizm hareketliliği var. Umut ediyoruz ki bu hareketlilik bayram sonrasında yurt dışı rezervasyonlarıyla devam eder." dedi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay da bayram dolayısıyla ilçedeki otellerde yer kalmadığını söyleyerek, aynı doluluğun bayram sonrasında da sürmesini beklediklerini ifade etti.