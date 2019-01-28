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Ege ve Akdeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'da kar bekleniyor

ANKARA (AA) - Türkiye'de yarın Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin batı ve...

Ege ve Akdeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
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ANKARA (AA) - Türkiye'de yarın Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin batı ve güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Edirne, Çanakkale, Iğdır, Siirt, Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgarın Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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