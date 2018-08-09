Egea Gençler Kupası, Bursa'da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları'nın, yetenekli gençleri motor sporları dünyasına kazandırmak için organize ettiği Egea Gençler Kupası, Bursa’da gerçekleştirilen ikinci ayağında ilgiyle karşılandı.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 43'üncü kez düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi kapsamında gerçekleşen Egea Gençler Kupası'nın ikinci yarışında kazanan Onat Telkenar-Efe Eryalaz ikilisi oldu.

İkincilik koltuğuna Buğra Can Kılıç-Emre Yılmaz otururken, Hasan Tansu-Nubar Çolakyan ise yarışı üçüncülükle tamamladı.

Zorlu etaplarıyla bilinen Yeşil Bursa Rallisi kapsamında gerçekleştirilen Egea Gençler Kupası'nın ikinci yarışında, kazanan genç ikili Onat Telkenar ve Efe Eryalaz oldu. Buğra Can Kılıç-Emre Yılmaz ikilisi, yarışta 2'ncilik koltuğuna otururken, Hasan Tansu-Nubar Çolakyan da üçüncü olarak tamamladı.



Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen Egea Gençler Kupası, 29 Eylül'de düzenlenecek Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4'üncü ayağıyla devam edecek. Egea Gençler Kupası, 2018 sezonu kapsamında dördü ralli, biri pist, biri de tırmanma olmak üzere; toplam 6 hafta sonu yarışıyla dikkati çekiyor.

