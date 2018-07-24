İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları Takımı'nın yetenekli gençleri motor sporları dünyasına kazandırmak üzere organize ettiği "Egea Gençler Kupası", İzmir'de gerçekleştirilen ilk ayağında otomobil sporları tutkunları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, 1972 yılından bugüne Türkiye otomobil sporlarının gelişmesine destek veren Fiat Motor Sporları'nın genç pilot adayları için özel olarak düzenlediği "Egea Gençler Kupası", İzmir’de başladı.

Zorlu asfalt zeminli etaplarıyla bilinen Ege Rallisi kapsamında gerçekleştirilen ilk yarışa yaşları 20 ila 24 arasında değişen 6 pilot ve 6 co-pilot katıldı. Egea Gençler Kupası'nın kazananı, Emre Şentürk ve Mesut Şafak Doğa ikilisi oldu. Onat Telkenar-Efe Eryalaz ikilisi, kupanın ilk yarışında 2'incilik koltuğuna otururken, Buğra Can Kılıç-Ali Emre Yılmaz da üçüncü olarak tamamladı.





- "Genç pilotlarımızın hepsi ayrı birer yetenek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, "Ülkemizde motor sporlarının gelişmesine öncülük ettiğimiz için gurur duyuyoruz. İlk kez Ege Rallisi'nde yarışan genç pilotlarımızla birlikte, onların heyecanını paylaştık. Genç pilotlarımızın hepsi ayrı birer yetenek ve gelecekte de yetenekli gençleri motor sporlarına kazandırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Verilen bilgiye göre, Fiat Motor Sporları Takımı da Ege Rallisi'nde önemli başarılara imza atarak iddiasını İzmir'de de kanıtlamış oldu. Önden iki çeker grubunda 1 ve 2. sırayı alan Fiat Motor Sporları takımında Yiğit Timur-Kaan Özşenler ikilisi, genel klasmanda 1.17.56’lık zamanla yarışı 4’üncü bitirirken, Fatih Kara-Bilge Ayan ikilisi de 5’inci oldu.



Türkiye Ralli Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen Egea Gençler Kupası, 4-5 Ağustos’ta düzenlenecek Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek. Egea Gençler Kupası, 2018 sezonu kapsamında dördü pist, biri ralli, biri de tırmanma olmak üzere; toplam 6 hafta sonu yarışıyla dikkati çekiyor. Şampiyonaya katılan sürücüler arasından en çok puanı toplayan sporcu, yıl sonu klasman sonucuna göre Fiat Egea Gençler Kupası'nın şampiyonu ilan edilecek.



