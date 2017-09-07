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Ege'de hava sıcaklığı artacak

- Hava sıcaklığının Çanakkale, İzmir, Aydın, Manisa'da 3-5, Balıkesir'de ise mevsim normallerinin 7-9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor

Ege'de hava sıcaklığı artacak

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirme ve tahminlere göre gelecek hafta boyunca yurdun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı, bu süre içinde Ege'de yağış beklenmediği belirtildi.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede artacağı bildirilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Hava sıcaklıklarının Çanakkale, İzmir, Aydın, Manisa'da 3-5 ve Balıkesir'de ise mevsim normallerinin 7-9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının Çanakkale'de 31, İzmir'de 35, Manisa ve Balıkesir'de 36, Aydın'da 37 dereceye yükselmesi öngörülüyor."

Öte yandan, mevsim değişikliğiyle ani sıcaklık değişimleri ve özellikle iç kesimlerde gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farktan dolayı meydana gelebilecek sağlık problemlerine karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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