Ege'de yasa dışı geçişlerde artış

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), ağustos ayında 3 bin 695 kişinin Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a ulaştığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Yunan adalarına ulaşan sığınmacı sayısının artması ve mülteci kabul merkezlerinin yetersiz kalmasından endişe edildiği belirtildi.

Temmuz ayında 2 bin 249 kişinin Ege Denizi'ni geçtiği, ağustos ayında ise bu sayının artarak 3 bin 695 kişiye çıktığı kaydedilen açıklamada, Yunan adalarına ulaşanların yarısından fazlasının Suriyeli ve Iraklı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, mülteci kabul merkezlerindeki koşulların yetersiz olduğu uyarısı da yapılarak, bölgedeki personelin artırılması ve bölgeye özellikle ailesi yanında olmayan çocuklara destek için sağlık görevlisi ile psikolog gönderilmesi gerektiği de vurgulandı.