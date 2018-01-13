Ege'nin kayak merkezi: Denizli

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "beyaz cennet" Pamukkale'yi görmek ve termal sulara girerek şifa bulmak için her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Denizli'de, Bozdağ üzerine kurulan Denizli Kayak Merkezi, karın keyfini çıkarmak isteyen kayakseverleri bekliyor.

Binlerce yıllık şifalı termal suları ve beyaz travertenleriyle Pamukkale'yi bünyesinde barındıran Denizli, farklı turizm alanlarına yönelik yatırımlarıyla dikkati çekiyor.

Pamukkale'nin "kar beyazı" travertenlerinde yürüyüp sıcak sularında şifa bulan yerli ve yabancı turistler, aynı gün içinde kayak yapma imkanı da buluyor.

Dönemin Denizli Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu öncülüğünde 2003 yılında Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'a kayak merkezi kurulması için çalışmalara başlanan ve 2016 yılında bitirilen tesislere karayoluyla bir saat süren yolculukla ulaşılıyor.

Denizli şehir merkezine 85 kilometre uzaklıktaki tesislerde acemi, orta seviye ve profesyoneller için 12 kilometre uzunluğunda 3 pist bulunuyor.

Kayakseverlere kesintisiz kayak ve snowboard imkanı sunan Denizli Kayak Merkezi'nde saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor. Merkezde mevsim şartlarına göre 3,5 ay kayak yapılabiliyor.

Geçen yıl kış sezonunda 50 bin kişinin kayak yaptığı merkezde telesiyejle dağın zirvesine çıkan ziyaretçiler, enfes manzaralar sunan bölgeyi kuş bakışı izleyebiliyor.

"Ege'nin Erciyes'i, Uludağ'ı diyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Denizli'nin hayali ve Ege Bölgesi'nin eksikliği olan kayak merkezini Denizli Kayak Merkezi'yle tamamladıklarını söyledi.

Bölgenin coğrafi şartları nedeniyle kayak merkezi çalışmalarının uzun yıllar sürdüğünü, burayı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Zolan, şunları dile getirdi:

"Çok şükür, burası Bozdağ'da böyle güzel ve kaliteli bir merkeze kavuşmuş oldu. Karın kalış süresi çok önemli. Burası lokasyon olarak Muğla, İzmir, Antalya ve Ege Bölgesi'ne hitap eden merkez. Buraya Ege'nin Erciyes'i, Uludağ'ı diyoruz. Burası geliştikçe pist sayısı ve uzunluğunu arttırma konusunda gayretlerimiz olacak. Ayrıca, burada Türkiye'nin en güzel snowboard pistlerinden biri var. Gelenler hayran kaldı. Ayrıca, belediyemiz kayak merkezinde haftada 6 gün ücretsiz kayak kursları vermeye başladı. İsteyenler belediyeye başvurarak bu kurstan yararlanabilecek."

Denizli'nin iki beyazı

Denizli'nin Pamukkale'den sonra kayak merkeziyle "iki beyazı"yla adından söz ettirmeye başlayacağına dikkati çeken Zolan, şöyle konuştu:

"Kentin turizmini çeşitlendirmek için gerekli çalışmalarımız sürüyor. Burada her türlü güvenlik önlemini aldık. Kar hasretini inşallah vatandaşlarımız giderecek, sporunu burada yapacak. Tesislerimiz en son teknolojiyle donatıldı. Kar kalitesi anlamında 100 günün üzerinde kalması tahmin ediliyor. Konaklama konusunda eksiğimiz var ama yakındaki otellerde bunu tamamlıyoruz.

Şu anda günübirlik ziyaretçilerimiz kullanıyor. İnsanlarımız burada karda üşüyecek ve kayak sporu yapacak, sonra gelen misafirlerimiz Karahayıt'ta, Pamukkale'de termal sularımızda şifa bulma şansı yakalayabilecek. Bu kış sezonunda 100 bin misafirimizi bekliyoruz."

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek