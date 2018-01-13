Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Ege'nin kayak merkezi: Denizli

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bünyesinde barındıran Denizli, binlerce yıllık termal kaynaklarının yanında kayak yapmak isteyenler için de 2016 yılında bitirilen kayak merkeziyle dikkati çekiyor.

Ege'nin kayak merkezi: Denizli

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "beyaz cennet" Pamukkale'yi görmek ve termal sulara girerek şifa bulmak için her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Denizli'de, Bozdağ üzerine kurulan Denizli Kayak Merkezi, karın keyfini çıkarmak isteyen kayakseverleri bekliyor.

Binlerce yıllık şifalı termal suları ve beyaz travertenleriyle Pamukkale'yi bünyesinde barındıran Denizli, farklı turizm alanlarına yönelik yatırımlarıyla dikkati çekiyor.

Pamukkale'nin "kar beyazı" travertenlerinde yürüyüp sıcak sularında şifa bulan yerli ve yabancı turistler, aynı gün içinde kayak yapma imkanı da buluyor.

Dönemin Denizli Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu öncülüğünde 2003 yılında Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki Bozdağ'a kayak merkezi kurulması için çalışmalara başlanan ve 2016 yılında bitirilen tesislere karayoluyla bir saat süren yolculukla ulaşılıyor.

Denizli şehir merkezine 85 kilometre uzaklıktaki tesislerde acemi, orta seviye ve profesyoneller için 12 kilometre uzunluğunda 3 pist bulunuyor.

Kayakseverlere kesintisiz kayak ve snowboard imkanı sunan Denizli Kayak Merkezi'nde saatte bin 500 kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve teleski hizmet veriyor. Merkezde mevsim şartlarına göre 3,5 ay kayak yapılabiliyor.

Geçen yıl kış sezonunda 50 bin kişinin kayak yaptığı merkezde telesiyejle dağın zirvesine çıkan ziyaretçiler, enfes manzaralar sunan bölgeyi kuş bakışı izleyebiliyor.

"Ege'nin Erciyes'i, Uludağ'ı diyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Denizli'nin hayali ve Ege Bölgesi'nin eksikliği olan kayak merkezini Denizli Kayak Merkezi'yle tamamladıklarını söyledi.

Bölgenin coğrafi şartları nedeniyle kayak merkezi çalışmalarının uzun yıllar sürdüğünü, burayı tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Zolan, şunları dile getirdi:

"Çok şükür, burası Bozdağ'da böyle güzel ve kaliteli bir merkeze kavuşmuş oldu. Karın kalış süresi çok önemli. Burası lokasyon olarak Muğla, İzmir, Antalya ve Ege Bölgesi'ne hitap eden merkez. Buraya Ege'nin Erciyes'i, Uludağ'ı diyoruz. Burası geliştikçe pist sayısı ve uzunluğunu arttırma konusunda gayretlerimiz olacak. Ayrıca, burada Türkiye'nin en güzel snowboard pistlerinden biri var. Gelenler hayran kaldı. Ayrıca, belediyemiz kayak merkezinde haftada 6 gün ücretsiz kayak kursları vermeye başladı. İsteyenler belediyeye başvurarak bu kurstan yararlanabilecek."

Denizli'nin iki beyazı

Denizli'nin Pamukkale'den sonra kayak merkeziyle "iki beyazı"yla adından söz ettirmeye başlayacağına dikkati çeken Zolan, şöyle konuştu:

"Kentin turizmini çeşitlendirmek için gerekli çalışmalarımız sürüyor. Burada her türlü güvenlik önlemini aldık. Kar hasretini inşallah vatandaşlarımız giderecek, sporunu burada yapacak. Tesislerimiz en son teknolojiyle donatıldı. Kar kalitesi anlamında 100 günün üzerinde kalması tahmin ediliyor. Konaklama konusunda eksiğimiz var ama yakındaki otellerde bunu tamamlıyoruz.

Şu anda günübirlik ziyaretçilerimiz kullanıyor. İnsanlarımız burada karda üşüyecek ve kayak sporu yapacak, sonra gelen misafirlerimiz Karahayıt'ta, Pamukkale'de termal sularımızda şifa bulma şansı yakalayabilecek. Bu kış sezonunda 100 bin misafirimizi bekliyoruz."

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5