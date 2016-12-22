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"Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. "dedi.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

El Bab'da şehit olan 16 askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz oldu, 200’e yakın DEAŞ’lı orada öldürüldü. ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz. Bütün bunlar yapılırken bir taraftan diplomasi de yürüyor Rusya'yla, Amerika'yla, öbür tarafta İran'la, Irak'la bütün buralarla, Körfez ülkeleriyle Katar, Suud hepsiyle görüşmelerimizi yapıyoruz ve bütün bunlardan sonra da bu harekat başladı." diye konuştu.

'İstiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız'
Asimetrik bir saldırı ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Bugün ülke ve millet olarak bekamızı, geleceğimizi, istiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Onun için 79 milyon, diğer tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz." dedi.

'Onlar 'dur' dedikçe biz daha ileri atıldık'
Ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasını 2002'de 236 milyar dolar iken 2013'te 949 milyar dolara kadar çıkardıklarını dile getiren Erdoğan, "Dikkat ederseniz, ne zamanki biz trilyon dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla oranına yaklaştık hemen bazıları tüm düğmelere birden bastı. Kimi, 'ağaç' diyerek, kimi 'yolsuzluk' diyerek, kimi 'öz yönetim' diyerek, kimi 'doğrudan silaha sarılıp darbe yapmaya' kalkarak, kimi 'bölgemizi kana ve ateşe' boğarak bizi kendilerince durdurmak istediler. Onlar 'dur' dedikçe biz daha ileri atıldık. Çünkü tarihimizin ve milletimizin bize verdiği görev budur." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir." diye konuştu.

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