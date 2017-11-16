İSTANBUL (AA) - İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamındaki "Çiçekçi Kadınlar" projesinde eğitim alan kadınlar ilk tohumlamayı yaptı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Sarıyer'de Gümüşdere Mahallesi'nde kurulan serada yaptığı açıklamada, doğal süs bitkilerinin üretimini önemsedikleri vurguladı.

Karaca, kadınların ellerinin değdiği her şeyi güzelleştirdiğini dile getirerek, "Bakanlık olarak Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Müdürlüğü ile 2016'da proje hazırladık. 'Çiçekçi Kadınlar' projesinin amacı; doğada bulunan ve peyzajda kullanılabilecek tohumların doğadan alınması ve kültürü alınarak ekonomiye kazandırılmasıdır. Süs bitkileri ve peyzaj ithalata dayalı bir sektör. Ülkemizde her alanda olduğu gibi bu alanda da millileşmek istiyoruz. Dağlarda bulunup unutulmaya yüz tutmuş türleri kültüre alarak, türlerin devamını da sağlamayı umuyoruz." diye konuştu.

Sarıyer Mahalle ve Köyleri Kadın Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleriyle bu projeye başladıklarını dile getiren Karaca, 320 metrekareye seranın kurulduğunu, çiftçilere eğitimlerin verildiğini anlattı.

Karaca, bütün giderlerin Bakanlık tarafından karşılandığı projede doğadan toplanan tohumların ekim aşamasına geldiğini ifade ederek, "Gelecek sene de bu ürünlerimizi ekonomiye kazandıracağız. Daha çok ithalata dayalı olan bir sektörde yerli üretime geçmek istiyoruz." dedi.

- "Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz"

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden peyzaj yüksek mimarı Dr. Kamil Erken de Türkiye florasındaki zenginliklerin atıl durumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde ekonomiye kazandırmak ana hedeflerden bir tanesi. Doğamızdaki bizim ekolojik koşullarımıza uygun, kuraklığa dayanıklı, daha az bakım isteyen potansiyel süs bitkilerini veya potansiyel doğal bitkilerin kültürleri alınarak peyzaj uygulamalarında, tasarımlarda kullanımını sağlamak hedeflerden bir tanesi. Özellikle kadın çiftçilerin, atıl durumdaki iş gücünün değerlendirilerek bu işin yapılması projenin artı bir yönü. Bir yere hanım eli değerse o iş daha güzel oluyor. Doğadaki bitkilerden üretim yapalım, yetiştirme tekniklerini öğretelim, piyasaya hazır bitki sunalım diye düşündük."

Erken, bu amaçla önce eğitimlerin tamamlandığını aktararak, "Daha sonra tespit ettiğimiz bitkilerden tohumları aldık. Bu tohumların çimlenme engellerinin giderilmesini sağlayacak işlemleri yaptıktan sonra ekim durumuna geldik. Bahar mevsiminde de çıkan fidelerimizi bitki haline getirdiğimizde piyasaya sürülebilecek aşamaya getirmiş olacağız." diye konuştu.

Daha sonra, eğitim alan kadınlar hazırlanan tohumları ekti.