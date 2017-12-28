Eğitim kampüsü gibi cezaevi

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin'in Tarsus ilçesinde 111 milyon Türk lirasına inşa edilen Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içine hükümlülerin topluma daha donanımlı dönmesini sağlamak için çok sayıda spor alanı, eğitim ve konferans salonu yapılırken, fabrikayı andıran atölyelerde de birçok alanda mesleki eğitimler veriliyor.

Adalet Bakanlığınca Tarsus ilçesine 17 kilometre mesafede bulunan 152 bin 357 metrekarelik alana kurulan kampüs, haziran ayında faaliyete başladı.

Bünyesinde, bir "Açık Ceza İnfaz Kurumu, üç "T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu", bir "Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu", bir "Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu" barındıran kampüs, yaklaşık 5 bin hükümlüyü barındırabilecek kapasitede oluşturuldu.

Hükümlüler ile ailelerinin, daha iyi koşullarda görüşmesi için bekleme ve görüş salonları modern hale getirilen kampüste, giriş ve çıkışlardaki güvenlik önlemleri için de son teknoloji ürünler kullanıldı.

Misafirler için ayrıca aynı anda bin 500 aracın park yapabileceği otopark ile restoranlar da oluşturulurken, ziyaretçileri bekleme alanlarından ceza infaz kurumlarına taşıyacak özel taşıtlar da ayarlandı.

İçerisinde 2'si açık 3 basketbol salonu ile biri kapalı 2 futbol salonu ve 2 çok amaçlı spor alanının bulunduğu kampüste, kültürel aktiviteler için de eğitim ve konferansların düzenlendiği eğitim salonları, kütüphane ve konferans salonları yapıldı.

Kütüphane için ayrılan ödenekle alınan kitapların yanı sıra ceza infaz kurumlarında çalışan görevliler de bağışladıkları kitaplarla kütüphanenin zenginleşmesini sağladı.

Cezaevlerine yönelik olumsuz bakış açılarının yıkılmasının hedeflendiği Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde alanında uzman kişilerce bazı günlerde eğitimler de verilmeye başlandı.

- Cezaevi fabrikaya dönüştürüldü

Hükümlülerin meslek sahibi olmasının hedeflendiği ve ilk olarak Açık Ceza İnfaz Kurumunun faaliyete başladığı kampüste, "Mersin" denilince akla gelen ilk lezzetlerden cezerye tatlısının atölyesi oluşturuldu.

İlk etapta 20'ye yakın hükümlünün görev aldığı atölyede hazırlanan ve günde bin pakete ulaşan cezeryeler, Türkiye'deki tüm ceza infaz kurumlarına gönderilirken, ekonomik kazanç da sağlanıyor.

Cezeryenin yanı sıra hükümlülerin farklı mesleklerde de deneyim kazanması için kağıt bardak üretimi ve ekmek üretimi atölyeleri de kampüste faaliyet yürütüyor.

Hükümlülerin ürettikleri kağıt bardak ve ekmekler, diğer ceza infaz kurumlarına ulaştırılıyor.

Eğitim bölümleri ve modern yapılarıyla dünyaya örnek olması amaçlanan ve 111 milyon Türk lirasına mal olan kampüste, Açık Ceza İnfaz Kurumunun ardından tüm hazırlıkları tamamlanan diğer kurumların da ilerleyen dönemlerde hizmet vermeye başlaması bekleniyor.