Eğitim kurumlarındaki sosyal etkinliklere düzenleme

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemesine göre, her tür ve seviyedeki resmi ve özel örgün, yaygın eğitim kurumlarındaki her öğrenci en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübü ile ilişkilendirilerek çalışmalara katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklerin usul ve esasları düzenlendi. Buna göre, her öğrenci en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübü ile ilişkilendirilerek çalışmalara katılacak.

Sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinden de yararlanılabilecek.

Eğitim kurumlarındaki sosyal etkinlikler kurulu, eğitim kurumu müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, öğretmenler kurulunda danışman öğretmen olarak belirlenen öğretmenler arasından eğitim kurumu müdürünün belirlediği üç öğretmen, öğrenci kulübü temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri iki öğrenci ile Okul Aile Birliğince belirlenen bir veliden oluşacak.

Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında yarışma, tören, mezuniyet günü, tanıtım günü, anma günü, yayın, müzik, halk oyunu, tiyatro, kampanya, ziyaret, gösteri, şenlik, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel, sempozyum, imza günü, fuar, sergi, kermes, gezi, proje hazırlama ve benzeri etkinlikler ile okul içi izcilik ve gençlik kampları faaliyetleri ile sportif yarışmalar yapılabilecek.

- Öğrencilere "katılım ve başarı belgesi"

Çalışmalara katılan öğrencilere Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi, çalışmalarda üstün gayret gösterenlere Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi, öğretmen, veli, katkı sağlayan kişi, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi verilecek.

Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alan öğrenciler, Okul Aile Birliği imkanları ölçüsünde ayrıca ödüllendirilebilecek.

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden ortaokul seviyesinde olanlar 15 yaşını, ortaöğretim seviyesinde olanlar 18 yaşını tamamlamamış olmak kaydıyla aynı düzeydeki istediği bir örgün eğitim kurumunda, yüz yüze eğitim alanlar ise bu eğitimi aldıkları eğitim kurumlarında isteğe bağlı olarak sosyal etkinliklere katılabilecek.

Eğitim kurumlarında, "Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi"ndeki öğrenci kulüplerinden gerekli görülenler ile çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özellikleri ve öğrencilerin istekleri de dikkate alınarak eğitim kurumunun türü, imkan ve şartları ölçüsünde öğretmenler kurulu kararıyla farklı öğrenci kulüpleri de kurulabilecek.

Öğrencinin seçtiği kulüp, yapılan çalışmalar ve belgeleri e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülü'ne işlenecek.

Eğitim kurumlarınca düzenlenecek gezilerde, 1 kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar en az 1, en fazla 2 öğretmen görevlendirilecek.

Sorumlu öğretmen sayısı özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 10 öğrenciye kadar en az 2, okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için en az 1 öğretmen olacak.