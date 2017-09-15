Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Eğitim kurumlarının açılmasına yeni düzenleme

- Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan düzenleme ile Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezinin açılması ve kapatılması, valilik teklifine bağlı olarak bakanlıkça sağlanacak - Anadolu lisesi açılabilmesi için 9'uncu sınıfa kaydolacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekecek

Eğitim kurumlarının açılmasına yeni düzenleme

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenleme ile Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezinin açılması ve kapatılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak bakanlıkça sağlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeye göre, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları açılması, il milli eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanacak ve toplu inha listesi nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilecek. Bu kurumlar Bakanlıkça açılacak ve aynı usulle kapatılacak.

Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezinin açılması ve kapatılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanacak.

Bunlar dışında kalan kurumlar ile imam hatip ortaokullarının pansiyonları ve yatılı bölge ortaokulları valiliğin teklifi, ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça açılacak ve aynı usulle kapatılacak.

Anadolu lisesi açılabilmesi için 9'uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekecek. Okulun açılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanacak.

Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, musiki/müzik dersliği bulunması gerekecek. Okulun açılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanacak.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça açılacak.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MEBMilli Eğitim BakanlığıYönetmelik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5