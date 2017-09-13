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Eğitim yılının ilk günü İstanbul'da ulaşım ücretsiz

- İstanbul'da 18 Eylül'de toplu taşıma araçları 06.00-13.00 saatlerinde ücretsiz hizmet verecek

Eğitim yılının ilk günü İstanbul'da ulaşım ücretsiz

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 18 Eylül'de toplu taşıma araçları 06.00-13.00 saatlerinde ücretsiz hizmet verecek.

İETT'den yapılan açıklamada, okulların açılmasıyla trafiğe yeni araçların dahil olacağı ifade edildi.

Açıklamada, 18 Eylül'de trafiği rahatlatmak için bazı önlemler alındığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Okulların açılmasıyla birlikte trafiğe katılacak çok sayıda öğrenciyi göz önüne alan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar uyarınca okulların açılacağı ilk gün toplu taşıma araçları 06.00-13.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Alınan karar doğrultusunda İstanbul'da okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü, İETT, İstanbul Otobüs AŞ, özel halk otobüsleri, metrobüs, tünel, Şehir Hatları vapurları ile Metro İstanbul'a ait metro, hafif metro, tramvay ve füniküler araçları, 06.00-13.00 saatlerinde İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek."

- İETT, 16 Eylül'de kış tarifesine geçiyor

Açıklamada, ayrıca, İETT'nin 16 Eylül Cumartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaz döneminde periyodik bakımları yapılan otobüsler seferlerine kış tarifesine göre devam edecek. İETT yeni eğitim-öğretim yılı başında kış tarifesine bağlı olarak otobüs ve sefer sayılarını arttırıyor. 2017 kış sezonuna göre yeniden düzenlenen sefer saatlerini yolcularımız, 16 Eylül Cumartesi gününden itibaren 'www.iett.istanbul' ve MobİETT uygulamasından öğrenebilirler. Kış tarifesinde, yaz tarifesine ek olarak 318 araç ve 3 bin 833 sefer eklenecek. Böylece toplam araç sayısı 4 bin 863'e çıkacak. İETT, yazın tatil sezonuyla birlikte kışa göre azalan sefer sayısını arttırarak yoğunluğun azaltılmasını hedefliyor."

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