ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bütün ilçe milli eğitim müdürlerine yönelik "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Eğitim Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları değerlendirmek, planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak, ilçe milli eğitim müdürlerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürleri Eğitim Yönetimi Çalıştayı Antalya'da bir otelde düzenlendi.

23 Aralık'a kadar devam edecek çalıştay, MEB Müsteşar Yardımcıları Muhterem Kurt ve Muammer Yıldız, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Strateji Geliştirme Başkanı Veysel Erdel, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman'ın katılımıyla gerçekleşti.

15 Temmuz Milli İrade Zaferi konularında da sunumların yapıldığı çalıştayda, bakanlık bürokratları ile gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak, gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren ve alanında uzman akademisyenler, ilçe milli eğitim müdürlerine alanlarındaki konularla ilgili sunum yaptı.

Çalıştay, 23 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in kapanış konuşmasıyla sona erecek.