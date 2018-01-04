Eğitim yuvasının

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir ilkokulun gönüllü aile birliği üyeleri ve öğretmenler tarafından başlatılan "İnfak Odası" projesi çerçevesinde toplanan ayni ve nakdi yardımlar, ihtiyaç sahibi öğrenciler ile ailelerine ulaştırılıyor.

Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu'ndaki gönüllü üyeler, eğitimciler, yardımseverler, kermeslerden topladıkları gıda, para, giyecek gibi malzemeleri "İnfak Odası"nda muhafaza ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin bu odadan faydalanmasının yanı sıra okul yönetimi tarafından belirlenen yaklaşık 50 ihtiyaç sahibi aileye, evlerine yapılan ziyaretlerle yardım götürülüyor.

Okul Müdürü Erdoğan Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarında eğitim-öğretim gören ve maddi durumları iyi olmayan öğrencilerin bulunduğunu ve bunlara yardım etmek için okul aile birliği ile böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışma sonunda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerini ziyarete gittiklerini anlatan Ünver, "Birlik beraberlik içerisinde, gıda, giyim ve mutfak eşyalarını oluşturduğumuz odada topladık. En önemli şey burada toplanan malzemelerin ciddi şekilde yerine ulaşıyor olması. Okulumuzu bir aile gibi düşünerek birlik ve beraberlik içerisinde bu işleri sürdürüyor olmamız beni çok mutlu ediyor. Biz elimizden geldiği kadar yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz ama eksik kaldığımız noktalar da var. Bunu eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceğiz. Velilerimiz ve vatandaşlarımız bu konuda bize destek olurlarsa bu ailelere daha fazla yardım ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

Yardımların toplandığı okul içindeki odanın adını "İnfak Odası" olarak belirlediklerini ifade eden Ünver, "Osmanlı'dan ya da geçmişten de biliyoruz ki 'infak' bizim için önemli bir kavram. O sebeple infak kavramının zihinlere yerleşmesini istedik." dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Cin ise okulda 30'u yabancı uyruklu 50 ihtiyaç sahibi öğrencinin bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ilk olarak 10 evi ziyaret ettik. Kendilerini arayıp evlerine gidip eksikliklerine bakıyoruz. Gıda mı, giyim mi, ya da başka bir şeye mi ihtiyacı olup olmadığını beliyoruz. Bir gün sonra gerekli yardımı ulaştırıyoruz. Bazı ailelere para yardımı da yapıyoruz. Neye ihtiyaç olduğu yönünden velilerimizden talepte bulunuyoruz. Sağ olsunlar velilerimiz bizleri hiç kırmıyor. Sınıf annelerimizle ortak çalışıyoruz, bu konuda çok iyiler."



