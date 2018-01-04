Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Eğitim yuvasının "İnfak Odası" gönül köprüleri kuruyor

- Karabük'te, bir ilkokulun aile birliği üyeleri ve öğretmenler tarafından başlatılan "İnfak Odası" uygulamasıyla, ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerine yardım yapılıyor - Kermeslerden toplanan ayni ve nakdi yardımların ev ziyaretleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, veren el ile alan el arasında gönül köprüleri kuruyor

Eğitim yuvasının

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir ilkokulun gönüllü aile birliği üyeleri ve öğretmenler tarafından başlatılan "İnfak Odası" projesi çerçevesinde toplanan ayni ve nakdi yardımlar, ihtiyaç sahibi öğrenciler ile ailelerine ulaştırılıyor.

Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu'ndaki gönüllü üyeler, eğitimciler, yardımseverler, kermeslerden topladıkları gıda, para, giyecek gibi malzemeleri "İnfak Odası"nda muhafaza ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin bu odadan faydalanmasının yanı sıra okul yönetimi tarafından belirlenen yaklaşık 50 ihtiyaç sahibi aileye, evlerine yapılan ziyaretlerle yardım götürülüyor.

Okul Müdürü Erdoğan Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarında eğitim-öğretim gören ve maddi durumları iyi olmayan öğrencilerin bulunduğunu ve bunlara yardım etmek için okul aile birliği ile böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışma sonunda belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerini ziyarete gittiklerini anlatan Ünver, "Birlik beraberlik içerisinde, gıda, giyim ve mutfak eşyalarını oluşturduğumuz odada topladık. En önemli şey burada toplanan malzemelerin ciddi şekilde yerine ulaşıyor olması. Okulumuzu bir aile gibi düşünerek birlik ve beraberlik içerisinde bu işleri sürdürüyor olmamız beni çok mutlu ediyor. Biz elimizden geldiği kadar yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz ama eksik kaldığımız noktalar da var. Bunu eğitim-öğretim yılı boyunca sürdüreceğiz. Velilerimiz ve vatandaşlarımız bu konuda bize destek olurlarsa bu ailelere daha fazla yardım ulaştırmış olacağız." diye konuştu.

Yardımların toplandığı okul içindeki odanın adını "İnfak Odası" olarak belirlediklerini ifade eden Ünver, "Osmanlı'dan ya da geçmişten de biliyoruz ki 'infak' bizim için önemli bir kavram. O sebeple infak kavramının zihinlere yerleşmesini istedik." dedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Cin ise okulda 30'u yabancı uyruklu 50 ihtiyaç sahibi öğrencinin bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ilk olarak 10 evi ziyaret ettik. Kendilerini arayıp evlerine gidip eksikliklerine bakıyoruz. Gıda mı, giyim mi, ya da başka bir şeye mi ihtiyacı olup olmadığını beliyoruz. Bir gün sonra gerekli yardımı ulaştırıyoruz. Bazı ailelere para yardımı da yapıyoruz. Neye ihtiyaç olduğu yönünden velilerimizden talepte bulunuyoruz. Sağ olsunlar velilerimiz bizleri hiç kırmıyor. Sınıf annelerimizle ortak çalışıyoruz, bu konuda çok iyiler."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
"İnfak" OdasıKarabük Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5