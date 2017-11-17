Eğitimde yeni sistem gayrimenkule hareketlilik getiriyor

İSTANBUL (AA) - TEOG'un kaldırılması ve beraberinde yürürlüğe giren eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemi adlı yeni uygulama ile evlere en yakın okul tercihleri gayrimenkul sektörünü hareketlendiriyor.

Milliyetemlak.com'dan yapılan açıklamaya göre, çocuklarını iyi okullara göndermek isteyen veliler, bu okulların yakınlarında konut arayışına giriyor. Genelde popüler semtlerde bulunan iyi okullara yakın oturmak için daha yüksek bütçeler gerekiyor.

Galatasaray Lisesi (Beyoğlu), Kabataş Erkek Lisesi (Beşiktaş), İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Kadıköy), Nişantaşı Anadolu Lisesi (Şişli) ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Fatih) İstanbul'un en iyi okulları arasında sıralanıyor.





- İyi okulların bulunduğu ilçelerde nüfus yoğunluğunun artması bekleniyor





İstanbul'un merkezi ilçelerinden Beyoğlu'nda 3+1 daireler 2 bin TL üzerinden kiralanıyor. Bu evlerin satılık fiyatı ise 390 bin TL'den başlıyor.

İstanbul'un kalabalık ilçelerinden biri olan Beşiktaş'ta kira fiyatları ise konumuna ve genişliğine göre değişiyor. 3+1 daireler ortalama 2 bin 250 TL'ye, Çarşı'ya yakın ara katta bulunan 2+1 daireler ise 2 bin TL'den kiralanıyor. Satılık daire fiyatları ise 480 bin TL'den başlıyor.



Milliyetemlak.com üzerinde yer alan ilanlara göre, İstanbul'un köklü ilçelerinden Şişli'de 3+1 daireler bin 350 TL'ye kiralanabilirken, satılık fiyatları 280 bin TL'den başlıyor.

Fiyatlar, mevki ve evin özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. İstanbul'un en eski ve tarihi ilçelerinden Fatih'te oturmak isteyenlerin 3+1 daire için aylık bin 400 TL ödemesi gerekiyor ve bu evlerin satış fiyatı 230 bin TL'den başlıyor.

Atatürk Fen Lisesi'nin bulunduğu, Anadolu Yakası'nın en önemli ilçelerinden Kadıköy ise emlak piyasasındaki merkezi konumunu sürdürüyor. 3+1 dairelerin bin 750 TL'ye kiralandığı ilçede, satılık evler 650 bin TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.



Yeni yerleştirme sisteminde velilerin konut alım-satımında yarattığı hareketlilik emlak sektörünü de memnun ediyor. Kasımda konut fiyatlarının önceki aya oranla arttığı tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise iyi okulların bulunduğu ilçelerde nüfus yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

