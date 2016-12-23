Eğitime hayırsever desteği

HATAY (AA) - Hatay'da bir hayırsever tarafından yaptırılacak 24 derslikli Anadolu lisesi için protokol yapıldı.

Hatay Valisi Erdal Ata, makamında gerçekleştirilen, hayırsever Maruf Cilli tarafından Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaptırılacak okulun protokol imza töreninde, eğitim yatırımlarına büyük önem verdiğini söyledi.

Devletin bütçeden en fazla payı eğitime ayırmış olmasına rağmen genç nüfus ve öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle okul ve derslik ihtiyacının tam olarak karşılanamadığını ifade eden Ata, şöyle konuştu:

"Görev yaptığımız her yerde de bu konuda özel olarak çalışmalar yaptık. Önümüzdeki süreçte ilimizdeki eğitim yatırımlarına sizler gibi hayırseverlerimizin desteğini sağlamak amacıyla sanayicilerimizi, iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı bir araya getirip çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Eğitime yaptığı katkılardan dolayı tüm ailenin fertlerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sizin yaptırdığınız okulda yüzlerce gencimiz mezun olacak, mezun olduktan sonra da vatana millete hayırlı fertler olacaklardır."

Eczacı Maruf Cilli'nin daha önce de 2 okul yaptırdığını hatırlatan Ata, maddi durumu iyi olan hayırseverlerin katkılarını beklediklerini aktardı.

Cilli ise hayalinin Tekebaşı ve çevre mahallerdeki bütün gençlerin lise ve üniversite okuyabilmeleri olduğunu, gençlerin yapılacak lisede eğitim görmeleri ve başarılı olmalarının kendileri için gurur kaynağı olacağını kaydetti.

Daha sonra Vali Ata ve Cilli protokolü imzaladı. İmza törenine Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik ile İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan da katıldı.