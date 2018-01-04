KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ''Eğitime yüzde 100 Destek" kampanyası' kapsamında hayırsever Tuğrul Köseoğlu tarafından yaptırılacak İzmit Fatih Anaokulu'nun protokolü imzalandı.

Kocaeli Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, okul öncesi eğitimi önemsediklerini belirterek, okul öncesi eğitimde okullaşma oranında yüzde 100'e ulaşma adına çalıştıklarını söyledi.

Yeni okulların inşa edilerek çocukların burada eğitim görmesinin öneminden bahseden Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığından aldıkları ödeneklerle hızlı bir şekilde okul öncesinde okullaşmayı tamamlamak üzere olduklarını dile getirdi.

Aksoy, ikinci eğitim-öğretim yılı başladığında bu okullara öğrenci alacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığından aldığımız ödeneklerle yaptığımız çalışmalar dışında hayırseverlerin de verdiği katkılar bizler için katkı taşıyor. Hayırsevere teşekkür ediyorum. Eğitime verdiği katkı takdirle anılacaktır. Burada yetişecek çocuklarımız o ismi hayatları boyunca akıllarında sürdüreceklerdir. Bu yönüyle de eğitimde başarının daha üst noktalara çıkmasında çok önemli bir katkıyı bizlere sağlayacaktır."

Yeni okul yapımında çelik konstrüksiyon üzerinden hızlı inşaat çalışmaları yürüttüklerini anlatan Aksoy, proje örneklerini katılımcılara gösterdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise okul öncesinin eğitimin en önemli basamağı olduğunu ifade ederek, çocukların 0-6 yaşta zekalarının çok hızlı geliştiğini söyledi.

Kente yeni anaokulları kazandırmak için hayırseverlerle görüştüklerini dile getiren Çelik, hayırsever Köseoğlu'nun katkısıyla yapılacak anaokulun hayırlı olmasını diledi.

Hayırsever Köseoğlu da İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nun kendilerine çok destek olduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Aksoy ve Köseoğlu, anaokulun yapım protokolünü imzaladı.

Toplam inşaat alanı 560 metrekare olan anaokul, 2 kat üzerine 8 derslik, 4 idari oda ve 1 çok amaçlı salondan oluşacak.



