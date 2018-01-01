Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Jandarma Arama Kurtarma kovalamaca cityscape JAK
Ekmekte yeni dönem
Ekmekte yeni dönem
Sinemada rekor kırıldı
Sinemada rekor kırıldı
Otomobil fiyatı artabilir
Otomobil fiyatı artabilir
70 bin konut yapacak
70 bin konut yapacak
ÖİV 53 lira olacak
ÖİV 53 lira olacak

Eğitimli bilirkişiler görevde

- Zorunlu hale getirilen eğitimleri alan 25 bin 523 bilirkişi göreve başladı

Eğitimli bilirkişiler görevde

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Bilirkişilik Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulacak 25 bin 523 bilirkişi, bugünden itibaren göreve başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca, bilirkişilerin niteliklerine, eğitimine, seçimine ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen Bilirkişilik Kanunu'nun uygulanmasına başlandı.

Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşmasını hedefleyen kanun çerçevesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı, bilirkişiler için zorunlu hale getirilen temel eğitimi verecek kurumları belirledi.

Bilirkişi olmak isteyenler, belirlenen kurumlarda 16'sı teorik, 8'i uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşan eğitimleri aldı.

Temel eğitimleri tamamlayarak eğitim kurumlarından belgelerini alanlar, bilirkişi olmak için başvuruda bulundu.

- Listeler belirlendi

Bilirkişilik hizmetlerinin mevzuata uygun yerine getirilmesini sağlamak, bilirkişileri kabul etmek, sicil ve listeye kaydetmek amacıyla oluşturulan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları, yetki çevrelerindeki adli ve idari yargı mercileri, icra ve iflas müdürlükleri, tüketici hakem heyetleri tarafından yapılacak görevlendirmelere ilişkin "2018 Yılı Bölge Bilirkişi Listeleri"ni oluşturdu.

Böylece, ilk kez uygulanan ve zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan 25 bin 523 bilirkişi, bugün itibarıyla göreve başladı.

Adli ve idari yargıda görev yapacak eğitimli bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan yeni listelerden görevlendirilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ADALET BakanlığıAnkaraBilirkişilikEğitim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5