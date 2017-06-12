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Eğitimli genç işsizliğe çözüm yollarını araştırdılar

- AÜ koordinatörlüğünde, İngiltere, Almanya ve Çekya'dan 4 üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ortaklığıyla genç işsizliğe çözüm üretmek ve nedenlerini araştırmak amacıyla yürütülen AB projesi tamamlandı - Proje yürütücüsü Doç. Dr. Uslu: - ''Dört ülkede eğitimli, iş gücü piyasasının dışında kalanlar üzerinden bir araştırma yapıldı. Yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Araştırma anketleri 3 dile çevrildi"

Eğitimli genç işsizliğe çözüm yollarını araştırdılar

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) koordinatörlüğünde, İngiltere, Almanya ve Çekya'dan 4 üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ortaklığıyla genç işsizliğe çözüm üretmek ve nedenlerini araştırmak amacıyla yürütülen ''EMLT KA 2 Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projesi''nin kapanışı ve proje çalıştayı gerçekleştirildi.

AÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Çağlarırmak Uslu, Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2 yıl önce genç işsizliği sorununa çözüm üretmek, eğitim-iş boşluğunun nedenleri ve bunun için kurulan öğrenme yönetim sistemini araştırmak amacıyla bir proje hazırlandıklarını söyledi.

Projenin bugün tamamlandığını ancak pratikte devam edeceğini vurgulayan Uslu, şunları dile getirdi:

"Proje ortaklarıyla sürekli toplantılar yaptık. Dört ülkede eğitimli, iş gücü piyasasının dışında kalanlar üzerinden bir araştırma yapıldı. Yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Araştırma anketleri 3 dile çevrildi. Bu projeye bin 700 genç katıldı ve sertifika aldı. Projenin şu an sistemde 31 ülkeden 25 bin kullanıcısı var. Neler yaptığımızı anlatacağımız bir final raporu hazırlayacağız. Çok büyük bir ekiple çalıştık. Projenin arkasında yerli ve yabancı 70 kişilik ekip var."

- ''EMLT KA 2 Erasmus+ Stratejik Ortaklık Projesi''

Genç bireyler arasındaki eğitim-iş uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlayan proje kapsamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden projenin dijital bir ürünü olan EMLT modülleri oluşturuldu.

Bu modüllerde genç bireylerin gelişiminde ve onların gelecekteki kariyer planlarını öngörmede yardımcı olabilecek bazı kendi kendine yardım materyalleri tasarlandı.

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EMLT KA 2 Erasmus+ Stratejik Ortaklık ProjesiEskişehir
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