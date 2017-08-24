Eğitimli öğretmenler öğrencilere havacılığı sevdirecek

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Türkiye'nin değişik kentlerinde görev yapan ve yaz tatilinde Türk Hava Kurumu (THK) Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde model uçak kursuna katılan öğretmenler, öğrencilerine havacılık sevgisi kazandırmak istiyor.

THK ve Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'ne gelen farklı branştan öğretmenler, "model uçak rehber başlangıç öğretmen kursu" alıyor.

Bir hafta süren ücretsiz kursa katılan öğretmenler, görev yaptıkları okullarda öğrencilerine havacılığı sevdirmek için çaba gösteriyor.

- "Havacılığı fizik dersiyle bağlantılı göstermek istiyorum"

İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde fizik öğretmeliği yapan Zekiye Bekarlar, THK'nın model uçak kursunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını ve katılmak için müracaat ettiğini kaydetti.

Öğrencilerinin havacılığa ilgisi olduğunu ifade eden Bekarlar, "Öğrencilerin havacılık aktivitelerine ihtiyacı var. 28 yıllık öğretmenim. Bu kursa katılıp, gençleri havacılığa yönlendirmek istiyorum. Öğrencilerin okuldaki zamanlarını aktif bir şekilde geçirmelerini sağlamayı planlıyorum. Havacılığı fizik dersiyle bağlantılı olarak göstermek istiyorum. Yaz tatil dönemini değerlendirip, okulda da öğrencilere daha faydalı olacağız." diye konuştu.

Bursa Yıldırım Emek Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Ahmet Yılmaz ise öğrencilerine daha iyi hizmet verebilmek, ders dışında da hoş vakit geçirebilmek için kurslara katıldığını bildirdi.

Kurslar sayesinde birlikte hareket etmeyi öğrendiklerini anlatan Yılmaz, "Ortam çok güzel. THK yemeğimizden barınmaya kadar her şeyimizi karşılıyor. THK'nın idari kadrosu bize inanılmaz olanaklar sağlıyor. 7'den 70'e herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

- "Türk-İslam kültüründe havacılık tarihini öğreteceğim"

Gaziantep Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Fatma Güneş de bir arkadaşı sayesinde kursa katıldığını vurguladı.

Model uçak yapımını öğrenip öğrencileriyle paylaşacağının altını çizen Güneş, "THK'nın kursu ücretsiz verdiğini duyup katıldım. Şu anda kurs aldığım THK Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nden gitmek istemiyorum. Burada hem dinlenip, hem de güzel işler yapabiliyorsunuz. Türk-İslam kültüründe havacılık tarihini öğreteceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Kırklareli Lüleburgaz İstiklal İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Nalan Obuz ise geçen yıl "model uçak rehber öğretmenlik kursu"na geldiğini belirterek, bu yıl ise radyo kontrollü uçak kursuna katıldığını aktardı.

Kurs ile gençlerin havacılık eğitimlerine yönlendirilmesinin amaçladığını kaydeden Obuz, "Buradaki eğitimlerden çok memnunuz. Her konuda yardımcı oluyorlar. Okulumda bir havacılık kulübü açacağım. Orada model uçak eğitimi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.