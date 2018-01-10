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EGM'de yılın ilk koordinasyon toplantısı

- Emniyet Genel Müdürü Altınok'un başkanlığında gerçekleştirilen 2018'in ilk koordinasyon toplantısına, Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları ve ilgili birim amirleri katıldı - İl Emniyet Müdürlerinin video konferans yöntemiyle dahil olduğu toplantıda 2017 yılı da değerlendirildi

EGM'de yılın ilk koordinasyon toplantısı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünde yılın ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018'in ilk koordinasyon toplantısı, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Müdür yardımcıları, daire başkanları ve ilgili birim amirleri katıldı.

İl Emniyet Müdürlerinin de video konferans yöntemiyle dahil olduğu toplantının başlangıcında 2017 yılına dair genel bir değerlendirme de yapıldı.

Toplantıda konuşma yapan Altınok, uyuşturucu, terörle mücadele, asayiş ve kaçakçılık gibi operasyonel birimlerince gerçekleştirilen uygulamaların 2018 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Selami Altınok, tüm yönetici ve personele çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi.

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EGMnin 2018 Yılının Ilk Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
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