"Egzoz gazları karlı havalarda daha fazla etki ediyor"

ANKARA (AA) - KÜBRA AĞAÇYETİŞTİREN - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu, "Kış mevsimlerinde daha fazla egzoz gazının kirletici etkisine maruz kalıyoruz. 'Terslenme' dediğimiz olay, bu havalarda daha yoğun gerçekleşiyor. Isınan hava yükselir ve dağılır ama soğuk bir havada ortaya çıkan bu egzoz gazları yoğunlaşıyor ve yaz aylarında olduğu gibi hemen dağılmıyor." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Bozoğlu, kış mevsiminde araçlardan çıkan egzoz gazlarının havada daha fazla kirletici etki yaptığını söyledi.

Egzoz gazlarının kentte yaşayan insanların üzerine bir kubbe şeklinde çöktüğünü aktaran Bozoğlu, "Benzin, motorin ve LPG yaksa bile egzozdan çıkan bütün gazlar, bizim için zehirli gazlardır. Bunlar içerisinde bulunan karbonlar, karbonmonoksitler, azotoksitler gibi maddelerin tamamı insan sağlığına zararlıdır." diye konuştu.

Bozoğlu, içerisinde ağır metal bulunan egzoz gazlarının astım, bronşit gibi hastalıklara yol açabileceğine işaret ederek partiküllerin bir araya gelmesinden kaynaklı olarak da akciğer hastalıklarına davetiye çıkarttığını belirtti. Buna maruz kalmamak için özellikle kış aylarında araç kullanımının daha az olması gerektiğini ifade eden Bozoğlu, toplu taşıma kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bozoğlu, şöyle devam etti:

"Kış mevsimlerinde daha fazla egzoz gazının kirletici etkisine maruz kalıyoruz. 'Terslenme' dediğimiz olay, bu havalarda daha yoğun gerçekleşiyor. Isınan hava yükselir ve dağılır ama soğuk bir havada ortaya çıkan bu egzoz gazları yoğunlaşıyor ve yaz aylarında olduğu gibi hemen dağılmıyor. Kirli havada çıkan gazın yükselerek yukarıya çıkmasını engelleyen bir durumla karşı karşıyayız. Egzoz gazları, kentin içerisinde bulunan bitki örtülerinin stomalarını kapatıp yok olmalarına sebep oluyor. Bu durumun, ağaçlara da bütün bitki örtüsüne de zararları var."

Şehirlerdeki kuşların ve sokak hayvanlarının da bu gazlardan olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Hava katmanları arasındaki sıcaklık farkından dolayı havanın dağılmadan kentin içerisine çökmesine sebep oluyor. Aynı durum 1950'lerde yaşanarak Londra'da binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu."