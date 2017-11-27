Ehliyetsiz 56 yıl araç kullandığı ortaya çıktı

BERLİN (AA) - Almanya'da bir sürücünün 56 yıl boyunca ehliyeti olmadan araç kullandığı tespit edildi.

Hochsauerlandkreis polis yetkililerinden yapılan açıklamada, geçen hafta Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Hüsten beldesinde meydana gelen bir trafik kazasına karışan 74 yaşındaki sürücünün, yıllardır ehliyetsiz araç kullandığının tespit edildiği ifade edildi.

Polisin kaza nedeniyle olay yerine gittiğinde söz konusu sürücünün ehliyetinin yanında olmadığının tespit edildiği, yapılan incelemede ise yaşlı sürücünün hayatı boyunca ehliyet almadığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Ehliyetsiz sürücünün askere gitmeden önce ehliyet kursuna başladığını ancak askere gidince kursu yarıda bıraktığı belirtilerek, bir daha da ehliyet almak için bir girişimde bulunmadığını aktardığı ifade edildi.

Polis, sürücü hakkında soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Muhabir: Cüneyt Karadağ