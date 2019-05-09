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Ejder Turizm 23 Haziran'daki turunu erkene aldı

- Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt: - "15 yıllık geçmiş tecrübelerimizle her türlü koşulda tüm turlarını iptalsiz kaldıran Ejder Turizm, yolcuları yine mağdur etmedi. 23 Haziran seçimleri sebebiyle seçime denk gelen turumuzun tarihini erkene alarak güncelledik"

Ejder Turizm 23 Haziran'daki turunu erkene aldı
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İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt, 15 yıllık geçmiş tecrübeleriyle bugüne kadar hiçbir yolcuyu mağdur etmediklerini belirterek, "23 Haziran seçimleri sebebiyle seçime denk gelen turumuzun tarihini erkene alarak güncelledik." ifadesini kullandı.

Ejder Turizm'den yapılan açıklamada, ekonomik krizlerden, seçimlerden, döviz dalgalanmalarından, terörden, hatta kar yağışından bile en hızlı etkilenen sektörlerden olan turizmin, yenilenecek İstanbul yerel seçimlerinden etkilenmediği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt, turizmin yerel seçimlerden etkilenmediğini belirterek, sektörde yüzlerin güldüğünü kaydetti. 15 yıllık geçmiş tecrübeleri sayesinde her türlü koşulda tüm turlarını iptalsiz kaldırdıklarını aktaran Kurt, hiçbir yolcuyu mağdur etmediklerini vurguladı.

Kurt, "23 Haziran seçimleri sebebiyle seçime denk gelen turumuzun tarihini erkene alarak güncelledik. Ejder turizm, tecrübeli ve güler yüzlü çalışanları, güçlü rehber kadrosu ve yüzde 100 müşteri memnuniyeti politikasıyla hizmet vermeye devam edecektir. Kesin hareketli turlarımızla değerli misafirlerimize eksiksiz hizmet vermek en büyük hedefimizdir." değerlendirmelerinde bulundu.

Ejder Turizm Satış Müdiresi Elif Yollu ise, şirket olarak bir yıl önceden planladıkları bayram turlarının çok uzun süre önce satışa kapandığını belirterek, ek yerler ve seferler açarak gezi tutkunlarının isteklerine kayıtsız kalmadıkları bildirdi.

Yollu, uygun fiyatlar, kur avantajı ve taksit fırsatlarıyla misafirlerine kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

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