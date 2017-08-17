"Ek süre e-ticaret sektörüne nefes aldırdı"

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) internetten kartla alışverişe onay sürecini 31 Aralık'a uzatmasının ek sürenin e-ticaret sektörüne nefes aldırdığını belirtti.

Kantarcı, BDDK'nın kararına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 4,5 aylık ek sürenin e-ticaret sektörünü rahatlatacağını aktardı. Ek süre tanınmasının e-ticaret sektörü açısından çok önemli olduğunu dile getiren Kantarcı, "Çünkü bankaların yanı sıra e-ticaret şirketlerinin ve sektör derneklerinin kart sahiplerini bilgilendirmek için sağladığı yoğun iletişim desteğine rağmen, bugün itibarıyla kartını internet işlemlerine açmak için onay verenlerin oranı beklentilerin çok altında kalmıştı. Yeni kararla birlikte tüm sektör kullanıcılarına ulaşmak için daha fazla zaman kazanıldı; sektör nefes aldı." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4,5 aylık bir geçiş süreci daha olacağını vurgulayan Kantarcı, bu zamanı tüketiciye doğru anlatmak ve gerekli izinlerin karşılanması anlamında etkili kullanmak gerektiğini kaydetti. Kantarcı, bankaların tüm kredi kartı kullanıcılarını bilgilendirerek internetten alışverişte kart kullanımına devam etmek isteyenlerden gerekli izinleri belirlenen süre içinde toplayabilmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.

Bu süreçte e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin de rolünün büyük olduğunu, onların da kullanıcılarına bu kararın önemini doğru şekilde aktarabilmesinin gerektiğini dile getiren Kantarcı, "Ödemelerin yüzde 90’ı aşan bir oranda kredi kartıyla gerçekleştiği e-ticaret sektörüne doğrudan etki edecek bu gibi düzenlemelerde, elektronik ticaretin son yıllarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörleri arasında olduğunun da dikkate alınması ayrıca sevindirici" değerlendirmesinde bulundu.





- "BDDK ile görüşlerimizi paylaştık"





BDDK’nın amacının dolandırıcılıkla sonuçlanan art niyetli birtakım eylemlerin önüne geçmeye çalışmak olduğunu vurgulayan Kantarcı, "Bizler de dolandırıcılık nedeniyle mağduriyet yaşanmasını elbette istemiyoruz. Bununla beraber, halihazırda internetten alışveriş yapan tüketicilerin mağdur olmaması da çok önemli. Son tüketicinin de bu uygulamadan negatif etkilenmemesi için görüşlerimizi BDDK ile paylaştık ve her zaman dirsek temasında olduk. Ülkemizde yeni gelişmekte olan e-ticarette bir yavaşlamaya neden olmamak adına tanınan ek süre için BDDK Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri ile bu süreçte her zaman olduğu gibi bizlere destek vermeye devam eden TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımızı sunarız." açıklamasında bulundu.



