BURSA (AA) - Tat Gıda, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki salça fabrikasında 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için "ekmeğe ürün sürme rekor denemesi" gerçekleştirdi.

Firmanın üretimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan, etkinlik öncesi düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin dünyadaki domates üreticileri arasında 5. sırada yer aldığını belirtti.

Tat Gıda'nın çiftçiyle birlikteliğinin merhum Vehbi Koç'un 1967'de fabrikanın temellerini atmasıyla başladığını ifade eden Turan şöyle devam etti:

"O dönemden bu yana da domates tarımı Türkiye için giderek önem kazandı. Tat Gıda da bu sektör içinde en önemli rolü oynadı. Türkiye dünya sanayi domatesinde nerelerde? Bu sektörde çok ciddi bir dev var o da Amerika. Amerika açık ara önde, dünyada 1. sırada. Onu, Çin, İtalya ve İspanya takip ediyor. Türkiye de genellikle 5. sırada yer alıyor. Dolayısıyla dünya sanayi domatesi üretiminde Türkiye'nin rolü çok büyük. Tat Gıda Türkiye'de üretilen sanayi domatesinin yaklaşık yüzde 20'sini alıyor. Yani en büyük oyuncu olarak, üretici olarak sanayi domatesinin yüzde 20'sini biz işliyoruz. Ülkemizde yıllık 2 ile 2,5 milyon ton arasında sanayi tipi domates üretiliyor. Bunun yaklaşık yüzde 90'ını biz salça ve domates ürünleri yapımında kullanıyoruz. Kalan kısmı, kurutma domates veya taze ürün olarak pazarda satılıyor."

Toplantının ardından fabrikanın bahçesinde Guinness görevlilerinin gözetiminde hazırlanan alana geçildi. Kırmızı tişört giyen 800'ü aşkın katılımcı domates salçası ve ekmek dilimi konulan masaların başına geçti. Daha sonra başlama işaretinin verilmesiyle katılımcılar 30 saniye boyunca hiç durmadan ekmeğe salçalarını sürdü. Daha sonra katılımcılar salça sürdükleri ekmekleri yedi.

Denemenin başarılı olup olmadığı, Guinness yetkililerince yapılacak incelemenin ardından açıklanacak.