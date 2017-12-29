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Ekmeğin içinden çamaşır mandalı çıktığı iddiası

- Denizli'de bir vatandaş, marketten aldığı ekmekten çamaşır mandalı çıktığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Ekmeğin içinden çamaşır mandalı çıktığı iddiası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, marketten satın aldığı ekmeğin içerisinden plastik çamaşır mandalı çıktığını iddia eden kişi şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Ümit T (27), öğle yemeği için marketten ekmek aldı.

Eve gelip sofraya oturan Ümit T. eliyle böldüğü ekmeğin içinde plastik bir cisim bulunduğunu fark etti. Ekmek yapılırken hamurun içinde kalan plastik cismin çamaşır mandalı olduğunu gören Ümit T. şaşkınlık yaşadı.

Ümit T. konuyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Fırıncılar Odası'na giderek şikayetçi oldu.

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban ise markette satılan ekmeğin üretildiği fırının tespit edilerek, sorumlu kişi ve işletmeye gerekli yaptırımın uygulanacağını bildirdi.

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