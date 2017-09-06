Ekmeğini 47 yıldır caddelerde kazanıyor

KONYA (AA) - FAHRİ MİTHAT KORKUSUZ - Konya'nın Karapınar ilçesinde seyyar satıcılık yapan İbrahim Bayır, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ile dikkati çekiyor.

Çekirdek satarak başladığı iş hayatında kemer, tespih, cüzdan gibi ürünler satan Bayır, 47 yıldır sabah erkenden başlayan mesaisinde akşama kadar kilometrelerce yürüyerek caddelerde ekmeğini kazanıyor.

Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunun ekonomik açıdan hep zorluklar içerisinde geçtiğini söyledi.

Ailesinin ekonomik şartlarının iyi olmadığını anlatan Bayır, "Babam fakir insandı. Ben de ekmeğimi kendim kazanmak zorundaydım. Onun için çocuk yaşlarda çalışmaya başladım." dedi.

- "Kazancıma her zaman kanaat ettim"

Askerliğini tamamladıktan sonra seyyar satıcılık yapmaya karar verdiğini dile getiren Bayır, şöyle devam etti:

"1970 yılında seyyar arabada çekirdek satmaya başladım. Ardından caddelerde gezerek, kemer, tespih, çorap, esans, cüzdan gibi ürünleri satarak evime ekmek götürdüm. Asla şükürsüzlük etmedim. Gün kazandım, gün yedim. İşlerim çok iyi gitti, sermaye yaptım. Kazancıma her zaman kanaat ettim. Allah'a hep 'Sağlığımı alma, çocuklarımın nafakasını kazanmak istiyorum.' diye dua ettim. Ailemi kimseye muhtaç etmedim. Çocuklarımı evlendirdim. Şimdi eşimle mutlu hayat sürüyorum."

Bayır, aradan geçen 47 yılda seyyar satıcılık ile 7 çocuk büyütüp, evlendirdiğini ifade etti.

- "Şimdi insanlar iş beğenmiyor"

Çalışma azmini hiç kaybetmediğini vurgulayan Bayır, şunları kaydetti:

"İşimi zevk alarak ve büyük bir istekle yapıyorum. Yaşım 71 ama hala kendimi genç hissediyor, çalışma gücü buluyorum. Hayat mücadele etmek anlamına geliyor. Seyyar satıcılık yaparak evimi yaptırdım. Kazandığınla kanaat edebilmek çok önemli. Sürekli çalışmasam psikolojik olarak bu kadar rahat olamazdım. İnşallah elimiz, ayağımız tuttuğu sürece çalışmaya devam edeceğim. Yaz, kış demeden çalışıyorum. 47 yılda dinlenmeyi hiç düşünmedim. Şimdi insanlar iş beğenmiyor. Gençler masa başı iş istiyor. İyi de herkes masa başında çalışırsa buğdayı, toprağı kim ekecek, terziliği kim yapacak, ekmeği kim çıkaracak? İnsan kimseye muhtaç olmayacak şekilde çalışmalı ve haline şükretmeli."

Bayır, sürekli kendisinden alışveriş yapan müşterilerinin olduğunu belirterek, "Beni mutlaka arayıp sorarlar. Çevremdekiler beni sever, sayar. Bu sevgi ve saygının kazanılmasında en büyük sermayem ise dürüstlük." ifadesini kullandı.