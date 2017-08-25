"Ekmek arası" uyuşturucu kaçakçılığı davasında karar

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçerken aracında ekmeklerin arasına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin yargılanan Merdie Shukri Kandemir 25 yıl, eşi Mehmet Kandemir ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Mehmet Kandemir ve eşi Merdie Shukri Kandemir ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasında, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan X9975K plakalı araçla uyuşturucu madde getirileceği şeklinde bilgi edinilmesi üzerine aynı gün giriş yaptığı tespit edilen araçta arama yapıldığı belirtilerek, aramada, sanık Merdie Shukri Kandemir'in çantasının yırtık astarının alt kısmında rulo halinde 128,50 gram esrar, 2 ekmeğin içerisine zulalanmış 381,54 gram kubar esrar ile 250 gram esrar elde edilebilecek Hint keneviri bulunduğu kaydedildi.

Sanık Mehmet Kandemir'in eşini suçtan korumaya yönelik, ekmeklerin içerisine esrarı kendi zulaladığı ve bunları habersiz şekilde eşinin çantasına koyarak Türkiye'ye getirdiği yönünde ifade verdiği hatırlatılan mütalaada, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu düzenleyen 188/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi.

Mütalaada, Mehmet Kandemir'in, uyuşturucuyu satan kişinin bulunması konusunda yardımcı olduğu için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması talep edildi.

Sanık Merdie Shukri Kandemir, esas hakkındaki savunmasında, suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben hayatım boyunca uyuşturucunun ne olduğunu bilmem. Ne kullanmışlığım ne görmüşlüğüm ne de satmışlığım vardır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Mehmet Kandemir de önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Kararını açıklamayan mahkeme, sanık Mehmet Kandemir'in TCK'nın 188/1 ile etkin pişmanlık hükümleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis, eşi Merdie Shukri Kandemir'in TCK'nın 188/1. maddesi gereğince 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.