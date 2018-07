"Ekmek en kaliteli karbonhidrat kaynağı"

İSTANBUL (AA) - Medicana Kadıköy Hastanesi'nde Diyetisyen Ceysi Kazado, "Düşünülenin aksine ekmek bizim için en kaliteli ve güzel karbonhidrat kaynağıdır. Siz de mutlaka diyetisyeninizin verdiği porsiyonlarda ekmeği beslenme listenizden çıkarmayın." ifadelerini kullandı.



Kazado, yaptığı yazılı açıklamada diyet yaparken yapılan "5 hata"nın altını çizdi.

Kazado, ödem yapacağı düşüncesi ile suyu az içmenin, öğün atlamak ve uzun süreli aç kalmanın, kilo aldırmayacağı düşüncesi ile light ürünlerden sıkça tüketmenin, başkalarının diyetlerini uygulamanın ve karbonhidrat tüketmenin hatalı olduğunu vurguladı.



Su tüketiminin ödem yaptığı yönünde inanışın aksine, gerekli miktarda su tüketiminin vücutta ödem oluşmasını engellediğine değinen Kazado, "Sindirim enzimlerinin çalışması için gerekli olan suyun yeterli miktarda tüketilmemesi, hem sindirim sistemini hem de metabolizmayı yavaşlatmaktadır. Günlük su tüketiminin gerekenden az olması, çay veya kahve tüketimin fazla olması, vücudu susuz bırakan, metabolizmayı yavaşlatan ve şişkinliğe yani ödeme sebep olan etkenlerdendir." ifadelerini kullandı.

Fazla kiloların tek nedeninin aşırı kalori alımı veya hareketsiz bir yaşam sürmek olmadığına dikkati çeken Kazado, şunları kaydetti:

"Düşük kalorili beslenmeye çalışarak hareketli bir yaşama geçsek bile şayet öğünlerimizi tam ve zamanında tüketmezsek kilo vermek veya kilomuzu kontrol etmek için ortaya koyacağımız emekler boşa çıkabilir. Öğün atlamak bu noktada yapılabilecek en zararlı eylemdir. Öğün atlamanın yanında her öğünün kendine has besinleri ile beslenmemek de kilo almaya neden olabilmektedir. Vücudunuzu aç bırakmayın. Önemli olan kilo vermek değil yağdan kaybetmektir, uzun süreli açlıklarda kas ve su kaybı gözlemleriz. Metabolizma açlığı mide açlığına benzemez, bu nedenle metabolizmanın iyi çalışması için az az sık sık olacak şekilde beslenmemiz gerekmektedir. Sabah, öğle ve akşam ana öğünler ve her ana öğünden 2-2,5 saat sonra ara öğünler tüketilmeli."





- "Kepekli ekmek tüketmek karbonhidrat alımına neden olur"







Ceysi Kazado, tüketilen bütün besinlerde olduğu gibi light ürünlerin de kalorisinin bulunduğunu belirterek, "Light ürünlerin kalorisi diğer besinlere göre daha az olmakla birlikte miktara dikkat etmeden tüketmek kilo aldırabilir. Beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tüketmenin karbonhidrat alımına neden olduğu unutulmamalıdır. Kepekli ekmek tüketmenin tek faydası kan şekerinin daha yavaş yükselmesi ve ekstradan lif alımıdır." bilgisini verdi.

Diyet listesinin kişinin; sağlık durumuna, boy kilo gibi kriterlerine, beslenme alışkanlıklarına, ekonomik düzeyine, hareket düzeyine bağlı olarak değiştiğini kaydeden Kazado, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca diyet listesinin kişiye göre güncellenmesi yani takibi gerekmektedir. Ne yazık ki internet gibi pek çok yerde verilen diyet listeleri ciddi enerji, vitamin, mineral kısıtlamaları olan programlardır. Metabolizmada çeşitli sorunlara neden olan bu diyetlere bulaşan insanların pek çoğu kilo vermeyi başarıyor ancak verdiği kiloyu fazlasıyla tekrar geri almaktadır. Unutmayın ki, diyet kişiye özgüdür.

Çoğu kişi ben zaten ekmek yemiyorum diye başlar diyetlerine ancak vücudumuzun karbonhidrata da yağa da proteine de ihtiyacı vardır. Bunlardan herhangi birini tüketmemek tek tip beslenmeye yönelmek bizim için iyi olmayacaktır. Ve düşünülenin aksine ekmek bizim için en kaliteli ve güzel karbonhidrat kaynağıdır. Siz de mutlaka diyetisyeninizin verdiği porsiyonlarda ekmeği beslenme listenizden çıkartmayın."