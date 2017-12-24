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Ekmek fırınında uyuşturucu ve otomatik silahlar ele geçirildi

- Adana'da hamur taşıma tahtaları arasına gizlenmiş 208 gram esrar ile 3 otomatik tüfek ele geçirildi - Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Ekmek fırınında uyuşturucu ve otomatik silahlar ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da ekmek fırınına düzenlenen operasyonda hamur taşıma tahtaları arasına gizlenmiş 208 gram esrar ile 3 otomatik tüfek ele geçirildi, yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığını belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınına operasyon düzenledi.

İş yerinde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, hamur taşıma tahtalarının arasına gizlenmiş 208 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) buldu.

Öte yandan, aramalarda ikisi kalaşnikof 3 otomatik tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Ekipler, iş yerindeki şüpheliler A.B. (52) ile D.K'yi (59) gözaltına aldı.

Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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