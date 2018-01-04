Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Ekmek fırınından hırsızlık güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da ekmek fırınından hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki ekmek fırınına hırsızlık amacıyla giren iki...

Ekmek fırınından hırsızlık güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da ekmek fırınından hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki ekmek fırınına hırsızlık amacıyla giren iki kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri ile hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. İş yerinden çaldıkları 280 lirayı atarak kaçmaya çalışan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheliler Musa B. (30) ve Bedri A. (38), iş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine emniyete götürüldü.

Şüphelilerin kaçarken attığı 280 lira da iş yeri sahibine teslim edildi.

Bu arada, polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı incelemede hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Yakalanmamak için iş yerindeki güvenlik kamerasını ekmek küreğiyle çeviren zanlıların, fark etmedikleri bir başka güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaEkmek FırınıGüvenlik KamerasıHırsız
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5