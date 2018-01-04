Ekmek fırınından hırsızlık güvenlik kamerasında

ADANA (AA) - Adana'da ekmek fırınından hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca görüntülenen 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki ekmek fırınına hırsızlık amacıyla giren iki kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri ile hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. İş yerinden çaldıkları 280 lirayı atarak kaçmaya çalışan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheliler Musa B. (30) ve Bedri A. (38), iş yeri sahibinin şikayetçi olması üzerine emniyete götürüldü.

Şüphelilerin kaçarken attığı 280 lira da iş yeri sahibine teslim edildi.

Bu arada, polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı incelemede hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Yakalanmamak için iş yerindeki güvenlik kamerasını ekmek küreğiyle çeviren zanlıların, fark etmedikleri bir başka güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.