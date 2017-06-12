"Ekmek kırıntıları yiyerek ve kirli su içerek ölümle savaştık"

MUSUL (AA) - Irak'ta Musul kent merkezinin batı yakasında son birkaç mahalleyi elinde tutan terör örgütü DEAŞ ve güvenlik güçleri arasında yaşanan yoğun sokak çatışmaları devam ediyor.

Kent merkezinin batı yakasının "Eski Şehir" bölgesindeki eş Şifa Mahallesi ile çevresinde yaşanan şiddetli çatışmalardan kaçmak isteyen yüz binlerce sivil evlerinde mahsur bir şekilde aç ve sussuz bekliyor.

Irak güvenlik güçleri tarafından aylardır ablukaya alınan terör örgütü üyeleri ise ellerinde tuttukları bölgelerden kaçmak isteyen sivilleri alıkoyup, onları kalkan olarak kullanıyor.

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı oluşturulan Uluslararası Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Ryan Dillon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın Musul kent merkezinin batı yakasındaki militan sayısı bini geçmiyor." bilgisini verdi.

Dillon, örgütün, kent merkezinin batı yakasının sadece 5 kilometrekarelik alanını elinde tuttuğunu ifade etti.

- DEAŞ, kaçmaya çalışan sivilleri alıkoyuyor

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Abdulatif Muhammed el Kurtani, ellerine geçen istihbarat bilgilerine göre DEAŞ'ın, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 73 sivili kentin batı yakasındaki Şifa Mahallesi'nden kaçmaya çalışırken alıkoyduğunu kaydetti.

Şifa Mahallesi'nin 21 gündür ordu güçleri tarafından abluka altına alındığını bildiren Kurtani, söz konusu mahallede güvenlik güçleri ve terör örgütü üyeleri arasında yoğun çatışmaların devam ettiğini söyledi.

- "21 gün aç ve susuz bekledik"

Dar sokaklara sahip Şifa Mahallesi'nden kaçmayı başaran siviller, güvenlik güçlerinin ablukasından dolayı 21 gündür su ihtiyaçlarını karşılamakta büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve kuru ekmek parçaları yiyerek hayatta kalabildiklerini söyledi.

Çocuklarıyla birlikte ordu güçlerinin bulunduğu noktaya büyük zorluklarla ulaşmayı başaran Hisam Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Savaş uçaklarının bombalaması sonucu evimiz yıkıldı ve artık kaçmak mecburiyetinde kaldık. Durumumuz çok kötüydü ve dayanacak gücümüz kalmamıştı." dedi.

Hava saldırısında eşinin ağır yaralandığını kaydeden Muhammed, eşinin güvenlik güçleri tarafından ivedi bir şekilde hastaneye kaldırıldığını ancak akibeti hakkında henüz bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Aynı mahalleden kaçmayı başaran bir başka Musullu sivil de cebinde ekmek kırıntılarının olduğu beyaz poşeti göstererek abluka altında günlerce nasıl yaşam mücadelesi verdiklerini anlatmaya çalıştı. Konuşmakta zorluk çeken Musullu, "Ekmek kırıntıları yiyerek ve bulduğumuz kirli suyu içerek ölümle savaştık. Evin dışında ise başka bir ölüm ve savaş bizi bekiyordu." dedi.

Musullu sivil, çatışmalardan dolayı sağ ayağının yaralandığını, yürümekte güçlük çektiğini ifade etti.

- "Evimden geriye aile albümü ve yanmış 10 bin dolarlık banknotlar kaldı"

Çatışmaların ortasında kalıp, savaş uçaklarının bombalaması sonucu evinin yerle yeksan olduğunu anlatan Musullu Ömer Remzi de "Evimden geriye sadece bu aile albümü ve yanmış on bin dolarlık banknotlar kaldı." dedi.

Hava saldırısıyla neye uğradıklarını anlayamadıklarını dile getiren Remzi, "Tüm aile fertlerini sağlam bir şekilde evden çıkarıp güvenli bölgelere doğru kaçmaya başladık. Canımızı zor kurtardık." diye konuştu.

- "Kararmış sivillerin cesetlerini yerden topluyoruz"

Irak Federal Polis Gücü Basın Sözcüsü Sami Kazım, kentin batı yakasında yeni kurtarılan mahallede terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülüp yol kenarına atılan sivilleri ambulanslarla morga kaldırdıklarını anlattı.

Günlerce yerde bekledikten sonra tamamen kararmış iki sivilin cesedi önünde AA muhabirine açıklama yapan Kazım, "Bu cesetler Zencili Mahallesi'nde oturan iki sivilindir. DEAŞ'ın saldırıları sonucu hayatını kaybetmişler." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 19 Şubat'ta Musul kent merkezinin batı yakasına askeri operasyon başladığını duyurmuştu.