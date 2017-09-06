Ekmek parası için haftalarca ormanda yaşıyorlar

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bin 900 rakımda ağaç kesen orman işçileri, ekmek paralarını kazanmak için 1 ay adeta küçük bir köye dönüştürdükleri ormanlık alanda kurdukları çadırlarda yaşıyor.

Yirce Dağı Kömürsu mevkisinde kendilerine küçük bir köy ortamı kuran, yemeklerini pişiren ve çadırlarda uyuyan işçiler, yoğun mesainin ardından tomruk haline getirdikleri odunları orman işletmesine teslim ediyor.

Bilecik Orman İşletme Müdürü Mehmet Yaycıoğlu, ağaç kesme işlerinin önceden belirlendiğini ve sisteme göre köy kooperatiflerine dağıtıldığını söyledi.

Yaycıoğlu, "İşçilere 4 bin metreküp alanda ağaç kesimi işi verdik. Şu anda bölgede 35 kişi çalışıyor. İşleri insan gücüne göre dağıtıyoruz. Ağaçlar ilk önce kesiliyor, boylanıyor, sonra da tomruk haline getiriliyor. İşaretlenme işleminin ardından orman deposuna getiriliyor. Burada tomruk veya kağıtlık olarak belirlendikten sonra satışa sunuluyor." diye konuştu.

- "Sağlık açısından çok iyi, havası çok güzel"

Muratdere Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Barış Kahraman ise orman işletmesi tarafından kesilecek ağaçların önceden tespit edildiğini anlatarak, "Bunu bize ilan ediyor. Biz de çalışmak isteyen üyelerimizi buluyoruz. Onlarla sözleşme imzalıyoruz ve işe başlıyoruz. Daha sonra arazide iş başlıyor, en son tomruk haline getiriliyor. İnsanlar burada baraka tarzı yapılarda günlerini geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Orman işçileri arasında yer alan Aksutekke köyü muhtarı Mustafa Kaçarlar, 20 gündür bölgede bulunduğunu, havanın, doğal ortamın çok güzel olduğunu belirterek, "Sağlık açısından çok iyi, havası çok güzel. Yaşantımız burada çok güzel geçiyor." dedi.

Eşiyle birlikte 1 aydır çadırda kalan Sebile Baltacı da saat 04.00'te kalkarak işçilerin çayını demlediğini belirterek, "Kahvaltıyı hazırlıyorum, saat 06.00'da işbaşı yapıyorlar. Saat 10.00'da gelip tekrar çay içiyorlar. Yemeklerini yapıyorum, 13.30'da öğlen, 20.00'de de akşam yemeklerini yiyorlar." şeklinde konuştu.