MUŞ (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı vatandaşlar, bellerine bağladıkları iple güvenlik tedbiri aldıktan sonra binaların çatısında biriken kar kütlelerini temizleyerek geçimini sağlıyor.

Kış mevsiminin oldukça sert geçtiği Muş, Hakkari, Bitlis ve Van'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Çatılarda tehlike oluşturan kar birikintileri ve buz parçaları ise kimilerinin geçim kaynağı oldu.

Genellikle 3-4 kişilik ekiplerce yapılan kar temizleme işleminde işçiler, metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu beline bağladığı ipin diğer ucunu çatıdaki demir, beton, direk ya da başka bir noktaya sabitliyor.

Ekiptekilerden biri de önlem olarak belli bir noktaya sabitlenen ipin ucunu tutarak temizlik işi yapan arkadaşının güvenliğini sağlıyor.

- "Tek güvencimiz belimize bağladığımız ip"

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1,5 metreyi bulduğu Muş'ta metrelerce yükseklikte çalışma yürüten kar temizleyicileri, günlük 80-100 liraya çalışıyor.

İşçilerden Hasan Gülevi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış mevsiminde iş için karın yağmasını beklediklerini söyledi.

Çatılardan kar temizlemenin kahvehanelerde oturan birçok kişinin geçim kaynağı olduğunu anlatan Gülevi, "İşimizin çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ama biz de bu işten geçiniyoruz. Çatıda tek güvencemiz belimize bağladığımız ip. O ipi diğer arkadaşımız güvenlik için tutuyor. Bu şekilde kar temizliği yapıyoruz. Aslında ekmeğimiz ipin ucunda." dedi.

- "Tehlikenin farkındayız"

İşçilerden Kerem Yıldırım da yaptığı işin tehlikesinin farkında olduğunu dile getirdi.

Çatılardaki kar kütlelerini temizlerken ellerinden geldiği kadar dikkatli olduklarını belirten Yıldırım, "Biriken karlar nedeniyle çatıların çökmemesi için temizlik çalışması yapıyoruz. Bazen çatının büyüklüğüne göre fiyat belirliyoruz. Bazen de günlük 80 liraya çalışıyoruz." diye konuştu.

Şehir merkezindeki 7 katlı binanın çatısını 10 kişilik ekiple temizleyen Zeki Meriç de kışın iş imkanlarının kısıtlı olduğunu belirtti.

Kar yağdığı zaman ekmek parası için yüksek binaların çatısında çalıştıklarını anlatan Meriç, "Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Yedinci, sekizinci katta çalışıyoruz. Ekmek paramızı böyle kazanıyoruz." sözlerine yer verdi.

