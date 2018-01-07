Ekmek parasını

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde tamamı yurt dışındaki prestijli binalar için gelen siparişleri karşılamak üzere el halısı dokuyan kadınlar aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Kulalar Mahallesinde kurulu tezgahlarda çalışan kadınlar, haftanın 5 günü, 4'er saat çalışarak özel sipariş halıları ilmek ilmek dokuyor. Kadınlar, renk ve desenleri belirlenmiş en az 10 metrekare boyutundaki halıları zamanında bitirmek için çalışıyor.

Yarı zamanlı çalışarak aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlardan halı tezgah kalfası Emine Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçelerinde 30 yıldır el halısı ticareti yapıldığını, birçok kadının evinin geçimini halı dokuyarak sağladığını söyledi.

İlçede halı dokuyan 500'e yakın kadının bulunduğunu, mahallelerinde ise 10 farklı ölçüde halı tezgahı bulunduğunu aktaran Uçar, günde 4 saat çalışmayla halıya yaklaşık 3 bin düğüm atan bir kadının günlük 25 lira kazanabildiğini anlattı.

Uçar, halıların serilecek mekana göre farklı desenlerde dokunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle saray halılarına yoğun talep var. Binanın veya mekanın rengine göre gelen desenleri bayanlarımız burada halıya işliyorlar. Halılarımız tamamlandığında İstanbul'a gönderiliyor orada temizleme işleminin ardından başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ve Arap ülkelerine gönderiliyor."

Halı dokumacısı Elif Öncü de halı dokumayı çocukluğunda öğrendiğini, büyüdükçe hem kendisine harçlık hem de aile ekonomisine katkı için hafta sonları ve yaz tatillerinde dokumacılık yaptığını anlattı.

- Prestijli binalar için

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise Demirci'nin Türk el halıcılığının son kalelerinden birisi olduğunu ifade etti.

İlçede halen yaklaşık 4 bin el halısı tezgahının bulunduğunu dile getiren Selçuk şöyle konuştu:

"Demirci'de dokunan halılar dünyanın dört bir yanındaki prestijli binalara gidiyor. Özellikle saray halıları gibi özel el dokuma halılarda haklı bir üne sahibiz. Kadınlarımız da dokumacılıkla ev ekonomilerine katkı sağlıyor. El halıcılığında Türkiye'nin temsilcisi olan Demircimiz'de bu işi daha ileri noktalara taşımak istiyoruz."