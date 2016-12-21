Ekonomi Bakanı Zeybekci Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) Ekonomi Bakanları 6. Toplantısına katılmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Görüşmede Türk Keneşi Ekonomi Bakanları toplantısının önemine değinen Aliyev, Zeybekci'nin Azerbaycan ziyaretinin hem Türk Keneşi ülkeleri hem de Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Aliyev, iki ülkenin her zaman birbirini desteklediğini söyledi.

Bakan Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. İki ülke arasındaki ilişkilerden bahseden Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişiminde Azerbaycan'ın Türkiye'ye en fazla desteği veren ülke olduğunu hatırlattı.

Yüksek düzeyli stratejik iş birliği toplantılarının, ülke ilişkilerinde önemli rol oynadığına atıf yapılan görüşmede, ekonomik alandaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular müzakere edildi.

Zeybekci temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

"Bakü Şehitler Hiyabanı"nı da ziyaret eden Zeybekci, Ebedi Ateş anıtına da çelenk bıraktı.