Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bakın Türkiye'ye kem söz söyleme hevesinde olanların olduğu ülkeler geçici dönemlerini yaşıyorlar. Onlara söylüyoruz, aman Türkiye'ye karşı ağzınızı açarken bir daha düşünün." dedi.



Zeybekci, partisinin Çardak ilçe teşkilatı olağan kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce hükmedenlerin, millete hakim olmak isteyenlerin, milleti sürü olarak görenlerin yönetimlerde olduğunu söyledi.

Erdoğan'la beraber milletin hizmetkarlarının göreve geldiğine dikkati çeken Zeybekci, "Cumhurbaşkanımızdan önce bu memlekette ödediğimiz 100 liranın 87 lirasını faiz olarak alıp gidenler vardı." dedi.

Türkiye'nin her türlü felaket senaryolarına karşı dimdik ayakta durduğunu ifade eden Zeybekci, "Gezi olaylarındaki,17-25 Aralık'taki ihanete rağmen bu millet, 15 Temmuz gecesi bu milletin hizmetkarı, halkın aşığı Recep Tayyip Erdoğan 'Yürü' dediğinde sağına soluna bakmadan meydanlara aktı. Allah bu milletten razı olsun." diye konuştu.

Felaket senaryolarını çizenlere inat Türkiye'nin daha da ileri gideceğini anlatan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Yıl sonunda tarihi zirveleri aşacağız. Allah'ın izniyle 2018'de aynen devam edecek bunlar. Bakın Türkiye'ye kem söz söyleme hevesinde olanların olduğu ülkeler geçici dönemlerini yaşıyorlar. Onlara söylüyoruz, aman Türkiye'ye karşı ağzınızı açarken bir daha düşünün. Biz dostlarımıza bu hatalarından dönmekle ilgili iyi bir dönem geçirdiklerine inanıyoruz."

Tek listeyle gidilen kongrede Mehmet Pala ilçe başkanı seçildi.