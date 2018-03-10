Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de:

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anayasa'da birinci sırasında "eğitimde fırsat eşitliği" olduğunu belirterek "Eğer bir okulumuzda bir branşın öğretmeni yoksa bu sistem yanlıştır." dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Valiliğince bir otelde düzenlenen "Eğitim Sevdalısı Tüm Hayırseverlerimize Minnettarız" konulu toplantıda, hayır etmek, hayırsever olmak, sadaka-i cariye denen hayırlardan yapabilmenin nasip işi olduğunu belirtti.

Denizli'de 7 yıl belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak bunun da bir nasip işi olduğunu ifade eden Zeybekci, yerel yönetimlerde hizmet etmenin çok değerli olduğunu söyledi.

Belediye başkanlığı döneminde Denizli'de okul yapmak konusunda alan sıkıntısı olduğunu gördüklerini anlatan Zeybekci, "Diğer taraftan da kamunun elinde de yerler var. 'Milletin malını milletten kıskanmak gibi işgüzarlık içinde asla olmayacağız' dedik. Çocuklarımız da okullarımız da milletin geleceği. Onun için Denizli Belediyesinin en kıymetli arsaları da dahil olmak üzere hepsini milli eğitim bizden ne zaman istediyse bedelsiz olarak verdik." diye konuştu.

Zeybekci, Denizlilerin hayırda birbiriyle yarıştığını bu konuda hemşehrileriyle gurur duyduğunu ifade ederek kente muhteşem eserler kazandırdıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Denizli'deki mimarisiyle örnek olan okulları önerdiğini aktaran Zeybekci, "Türkiye'nin her yerinden gelirler bizden projelerini ve kopyalarını alırlar giderler. Denizli'miz bu anlamda hakikaten muhteşem bir özelliğe, güzelliğe sahip." ifadelerini kullandı.

- Eğitimde fırsat eşitliği

Eğitimde fırsat eşitliğinin her şeyden önemli olduğunun altını çizen Zeybekci, şöyle konuştu:

"Anayasa'da birinci sıraya konan bu ülkenin, bu milletin geleceği çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliği hakkıdır. Denizli dahil olmak üzere Türkiye'nin tamamında eğer bir okulumuzda bir branşın öğretmeni yoksa bu sistem yanlıştır. Öğretmenlerimizin aile birliği, benim oradaki çocuğumun eğitimde fırsat eşitliği öğretmen hakkından önde değildir. Türkiye olarak bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. Öncelik, yani şu olmamalı, oradaki çocuğumun eğitimde fırsat eşitliği hakkına halel getirecek bir diğer adım asla ve asla olmamalı. Onun için de burada gerek valimize gerekse milli eğitim müdürümüze, bu konudaki hassasiyetlerinizi en üst seviyede tutmanızı özellikle rica ediyorum. Gidip geleceğiz veya onun gereğini yapacağız. Oradaki çocuğumuzu, okulumuzu dersimizi boş bırakıp da oradaki bir öğretmen kardeşimize falanca yerde ev.. Hiç kusura bakma. Benim için öncelikli olan oradaki çocuğumun hakkıdır. Böylelikle ileri gideceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize söylediği muasır medeniyet ve ötesine geçmeyi ancak böyle başaracağız."

Hayırseverlere seslenen Bakan Zeybekci, "Burs verin, yurt yapın, özellikle kız çocuklarımıza sahip çıkın. Bu milletin geleceğini oluşturacak olan o yavruları doğuracak olan anneler onlar. Onları korumamız lazım. Onlara iklim, ortam yaratmamız lazım. O kız çocuklarımızın gözü ve aklı başka şeyde olmamalı. Kalacak yer derdinde, yiyecek, içecek ve harçlık derdinde olmamalı. Kızlarımız konusunda biraz daha hassas olmanızı sizden özellikle istirham ediyorum." dedi.

Bakan Zeybekci, toplantıda 2 ve daha fazla okul yaptıran 30 hayırsevere plaket verdi, toplu fotoğraf çektirdi.

Toplantıya, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ile hayırseverler katıldı.



