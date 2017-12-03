Ekonomi Bakanı Zeybekçi Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, yerli otomobilin üretileceği yerle ilgili olarak, "Özel sektörün tamamen maddi menfaatleri itibarıyla değerlendireceği bir alanda siyasi olarak yönlendirme yapmak yanlış olur. Menfaatlerine en uygun yeri kesinlikle kendileri seçecekler" dedi.

Zeybekçi, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Kongresi için geldiği Tekirdağ'da, Vali Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti.

Zeybekçi, Tekirdağ'ın her yönüyle Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Gerek sanayide gerek lojistik ve taşımacılıkta gerekse tarımda, hem günümüzde hem de gelecekte Tekirdağ'ın büyük potansiyeli olan bir şehir olduğunu belirten Zeybekçi, "Türk ekonomisi ve sanayisi için dış ticareti için son derece önemli bir şehrimiz. Onun için inşallah buradayız ve değerlendirmelerde bulunacağız." dedi.

Bir gazetecinin, Tekirdağ'ın yerli otomobil üretimi için aday şehirlerden biri olduğunu belirtmesi üzerine Zeybekçi, şunları kaydetti:

"Yerli otomobil, belli bazı hassasiyet isteyen sektörler, özellikli bazı sanayi kuruluşları ve meslek grupları, yılların verdiği bazı birikimler, tecrübeler ve kümelenmelerden yararlanır. Şöyle söyleyeyim, belirli bazı şehirler vardır ki belli meslek veya sektörlerde çok uzun yılların verdiği kümelenmeleri vardır. Orada hem yan sanayi ile ilgili hem yetişmiş eleman ve teknik kadro olarak özellikleri vardır, avantajları vardır. Özel sektörün tamamen maddi menfaatleri itibarıyla değerlendireceği bir alanda siyasi olarak yönlendirme yapmak yanlış olur. Menfaatlerine en uygun yeri kesinlikle kendileri seçecekler. Tekirdağ da bunların içinde alternatif olabilir mi? Olabilir..."

Ziyarette, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Ayşe Doğan, Metin Akgün, Mustafa Yel, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel hazır bulundu.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.